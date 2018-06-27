«4 миллиарда – это приличные объемы»: Александр Лукашенко поблагодарил Германа Грефа за инвестирование в Беларусь

Такие встречи проходят регулярно, а все возникающие вопросы решаются оперативно. «Уровень сотрудничества хороший, а если и есть проблемы, то не критические», – именно так высказался глава государства о сотрудничестве Беларуси и Сбербанка. Президент отметил активную роль Сбербанка в инвестировании в белорусскую экономику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я рад, что нам приходится регулярно встречаться. Вы меня держите в курсе всех вопросов, не только Сбербанка и филиала вашего, но и банковского дела в целом, поскольку приходится немного глубже изучать некоторые материалы. В очередной раз я вам благодарен за инвестирование в Беларусь, кредитование нашей экономики. 4 миллиарда – это приличные объемы.

Я специально пригласил наших, которые в этом хорошо разбираются, и которые владеют всей информацией о работе Сбербанка и нашей банковской системы, чтобы я более полно мог ответить на ваши вопросы и мы могли обсудить те проблемные вопросы, если они существуют, во взаимоотношениях государства и Сбербанка. А, в общем-то, на фоне того, что происходит даже в соседних странах, я доволен тем, что у нас со Сбербанк хорошие отношения. Проблемы всегда были и будут, но нет критических моментов, которые могли бы осложнить наши отношения.