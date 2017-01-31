Более 70 высокодоходных производств и около 9 тысяч новых рабочих мест к 2020 году: в Беларуси утверждена госпрограмма инновационного развития

Новости Беларуси. Более 70 высокодоходных экспортно-ориентированных производств, а также создание около 9 тысяч новых рабочих мест планируется в Беларуси к 2020 году. В стране утверждена государственная программа инновационного развития на 5 лет. Соответствующий указ подписал глава государства.

Ставка на качественный рост и обеспечение конкурентоспособности национальной экономики – в особенности ее высокотехнологичных секторов. В программу включены 75 проектов по созданию новых производств в сферах машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии, медицины и фармации, энергетики, транспорта и сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Нам надо, конечно, идти в направлении тех научных отраслей, которые сегодня имеют перспективы развития у нас в стране и являются прогрессивными. Это и космическая отрасль, это и электроника, это и энергетика прежде всего, в том числе связанная со строительством атомной электростанции.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я считаю, что у белорусской науки очень хорошие перспективы в области биотехнологий и космоса. В том числе еще и вопросы, связанные с беспилотной авиацией. И вот на это надо обратить особое внимание, создать особые режимы. Президентские поручения по данному вопросу есть. Я думаю, что они будут успешно реализованы.

В государственной программе – ставка ускоренное развитие высокотехнологичных производств, закрепление позиций республики на рынках наукоемкой продукции, а также формирование благоприятной среды для инновационной деятельности.