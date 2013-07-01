Более 60 белорусских организаций попали на Республиканскую Доску Почёта

Новости Беларуси. В Беларуси отметили лучшие предприятия по итогам 2012 года. 1 июля в Минске в 13-й раз открыли обновлённую Республиканскую Доску Почёта.

Традиционно это мероприятие было приурочено к 1 мая, но организаторы надеются, что теперь заложена новая традиция — чествовать лучших в канун Дня Независимости. В этом году появилось 7 новых номинаций, а количество призовых мест увеличилось почти вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пётр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Здесь представлены самые лучшие предприятия, самые лучшие трудовые коллективы, которые являются примером для всех остальных. Наша задача заключается в том, чтобы все остальные наши предприятия, которые работают в равных условиях с победителями, использовали их опыт и реализовывали те задачи, которые стоят перед нами на текущий период.

В почётном списке - более 60 организаций, работающих в сфере услуг, здравоохранения, образования, культуры, науки, лесного хозяйства, транспорта. Все они признаны лучшими по итогам прошлого года за успехи в социально-экономическом развитии и экономии ресурсов. Одни удостоились этой чести впервые, другие попадают в него с завидным постоянством.

Борис Крицкий, директор гостиничного комплекса:

Высоко оценено наше участие в развитии сферы услуг, в том числе гостиничного бизнеса. Большой почёт для коллектива сегодня и для меня, как директора. Это заставляет нас ещё лучше работать на благо нашего города.

Владимир Раевский, генеральный директор Могилёвского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Доска Почёта обязывает нас работать ещё лучше, потому что это соревнование, и сзади за тобой идут предприятия. Если ты будешь терять форму, как спортсмены обычно говорят, ты уступишь это место другому предприятию. Поэтому для нас, лесоводов, конечно, это очень почётно.