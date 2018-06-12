Новости экономики за 12.06.2018

Новости Беларуси. Сухая погода может значительно скорректировать планы на урожай зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Значимых осадков не было в течение месяца, и на большей части территории запасы влаги в почве недостаточные, а во многих районах даже низкие.

УРОЖАЙ ПОД УГРОЗОЙ На некоторых полях в южных областях страны наблюдаются повреждения озимых, наиболее пострадавшие из которых сейчас приходится убирать на сенаж. Страдает также лен и травы после укоса. Недостаток влаги начинают ощущать кукуруза, картофель и другие корнеплоды. Согласно прогнозам синоптиков значительных изменений в лучшую сторону пока не предвидится. Дожди пройдут, но их будет не достаточно.

СОВМЕСТНЫЙ ЛИФТ Могилевские лифтостроители усиливают позиции на российском рынке. 12 июня подписан меморандум о создании в этом году белорусско-российского предприятия в Москве. Новое производство будет выдавать до 10 тысяч лифтов в год. Предполагается также выпуск современных компонентов. К 2020 году в России должно быть полностью заменено устаревшее лифтовое оборудование, кроме того значительный спрос генерирует программа реновации в Москве, при этом практически 90 процентов заказов составляют лифты белорусского и российского производства. Стоит отметить, что «Могилевлифтмаш» не только давно присутствует на российском рынке, но и занимает на нем лидирующие позиции в отрасли.

ЦЕНЫ ВНИЗ В Беларуси в мае зафиксирована дефляция. По сравнению с апрелем цены на товары и услуги снизились на 0,3 %. Основной вклад в снижение внесли продовольственные товары, терявшие в цене под воздействием сезонных факторов. Лидером в этой категории оказались огурцы, которые за месяц подешевели в два раза. Заметно доступнее стали бананы, помидоры, картофель и чеснок. Цены на мясные и молочные продукты изменились не существенно. Подорожали алкоголь и табачная продукция. Несмотря на удешевление некоторых позиций, небольшой рост показала сфера услуг. В целом, с начала года инфляция составляет всего 2 с половиной процента.