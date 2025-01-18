Чжан Вэньчуань: Беларусь и Китай активно продвигают проекты в науке, технологиях и инновациях

Западные санкции не способны остановить нарастающую волну китайско-белорусских отношений. В последние годы сотрудничество между нашими странами развивается, эффективно реагируя на изменение внешней обстановки. Об этом в интервью нашим журналистам заявил посол Китая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чжан Вэньчуань отметил, что КНР выступает против введения односторонних санкций. Такая политика ведет к катастрофическим последствиям и препятствует улучшению благосостояния людей. В любом случае Минск и Пекин не намерены отступать от заданного курса. В первую очередь ставка в развитии на экономику. Глобальным совместным проектом выступает парк «Великий камень», где число резидентов уже достигло 142, а сумма инвестиций составила почти полтора миллиарда долларов.

В рамках проектов, которые финансируют китайские партнеры, в основном занимаются технологическими исследованиями и разработками в машиностроении, логистике и в других сферах, которые полезны и для Беларуси. В настоящее время страны активно работают над продвижением различных инициатив в области науки, технологий и инноваций.