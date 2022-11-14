Богданов о сотрудничестве с Челябинском: обложили кругом санкциями, нужно увеличивать объёмы интеграций

Новости Беларуси. Наша продукция машиностроения и сельского хозяйства – самые востребованные из экспортируемых на рынок Челябинской области. Дальнейшее укрепление сотрудничества с этим российским регионом обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Также будет подписан план мероприятий по увеличению научно-технического, торгово-экономического и культурного сотрудничества до 2025 года между правительством Республики Беларусь и Челябинской областью. А также ряд других документов. В той ситуации, в которой мы сегодня работаем, можно сказать, в чрезвычайной ситуации, когда обложили кругом санкциями, нам нужно вдвойне-втройне включаться в работу и увеличивать объемы взаимных поставок и интеграций. Не только в сфере промышленности и переработки, но и в научной сфере, в том числе и культурной. Взаимодействовать между нашими странами, чтобы укреплять их дружеские отношения.