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Богданов о сотрудничестве с Челябинском: обложили кругом санкциями, нужно увеличивать объёмы интеграций

14 ноября 2022 13:45
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Новости Беларуси. Наша продукция машиностроения и сельского хозяйства – самые востребованные из экспортируемых на рынок Челябинской области. Дальнейшее укрепление сотрудничества с этим российским регионом обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богданов о сотрудничестве с Челябинском: обложили кругом санкциями, нужно увеличивать объёмы интеграций-1

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Также будет подписан план мероприятий по увеличению научно-технического, торгово-экономического и культурного сотрудничества до 2025 года между правительством Республики Беларусь и Челябинской областью. А также ряд других документов. В той ситуации, в которой мы сегодня работаем, можно сказать, в чрезвычайной ситуации, когда обложили кругом санкциями, нам нужно вдвойне-втройне включаться в работу и увеличивать объемы взаимных поставок и интеграций. Не только в сфере промышленности и переработки, но и в научной сфере, в том числе и культурной. Взаимодействовать между нашими странами, чтобы укреплять их дружеские отношения.

Иван Куцевляк: «Мало кто знает, что Челябинская область – это ещё и мощный агропромышленный регион» – подробности.

# Беларусь-Россия # Экономика # Алексей Богданов # Фотофакт

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