Иван Куцевляк: «Мало кто знает, что Челябинская область – это ещё и мощный агропромышленный регион»

Новости Беларуси. Наша продукция машиностроения и сельского хозяйства – самые востребованные из экспортируемых на рынок Челябинской области. Дальнейшее укрепление сотрудничества с этим российским регионом 14 ноября обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди договоренностей – повышение роста товарооборота. В составе челябинской делегации представители более 20 крупных предприятий. С белорусскими коллегами им удалось выйти на заключение сразу нескольких контрактов. Так, уже запланирована отгрузка 90 могилевских лифтов в Челябинск.

Иван Куцевляк, заместитель губернатора Челябинской области России:

Если мы говорим о сотрудничестве в широком смысле слова, то мы заинтересованы в поставках нашей продукции – металлургии, машиностроения, сельского хозяйства. Мало кто знает, что Челябинская область – это еще и мощный агропромышленный регион. От вас к нам поступает продукция машиностроения – МАЗы, БелАЗы, ряд других поставок.

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За 9 месяцев взаимный товарооборот Беларуси с Челябинской областью России увеличился на 21 %. Общая сумма составила 380 миллионов долларов. Тенденция роста сохраняется уже не первый год.