Битва за лес: в лесхозах Минской области проводится активная работа по ликвидации последствий нашествия короеда

Новости Беларуси. Тем временем, в лесхозах Минской области проходит напряженная работа по ликвидации последствий нашествия короеда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проблема лесного вредителя особенно актуальна для юга области. Спасти больное дерево – невозможно. Один выход – спилить. Только в Солигорском районе пришлось вырубить более полутора тысяч гектаров. Сейчас пустоту засаживают «молодняком».