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Битва за лес: в лесхозах Минской области проводится активная работа по ликвидации последствий нашествия короеда

11 апреля 2018 14:04
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Новости Беларуси. Тем временем, в лесхозах Минской области проходит напряженная работа по ликвидации последствий нашествия короеда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Битва за лес: в лесхозах Минской области проводится активная работа по ликвидации последствий нашествия короеда -1

Битва за лес: в лесхозах Минской области проводится активная работа по ликвидации последствий нашествия короеда -3

Проблема лесного вредителя особенно актуальна для юга области. Спасти больное дерево – невозможно. Один выход – спилить. Только в Солигорском районе пришлось вырубить более полутора тысяч гектаров. Сейчас пустоту засаживают «молодняком».

Битва за лес: в лесхозах Минской области проводится активная работа по ликвидации последствий нашествия короеда -5

Битва за лес: в лесхозах Минской области проводится активная работа по ликвидации последствий нашествия короеда -7

# Экономика # Фотофакт # Государственная лесная политика

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