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В рамках союзной программы Беларусь и Россия планируют сотрудничать в сфере станкостроения

11 апреля 2018 06:38
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия планируют запустить союзную программу в сфере станкостроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В рамках союзной программы Беларусь и Россия планируют сотрудничать в сфере станкостроения-1

Такие планы озвучили в правительстве. Модернизация промышленных станков позволит повысить эффективность производства, улучшить качество продукции, а также снизить себестоимость. В связи с этим возрастет и конкурентоспособность на мировом рынке.

В рамках союзной программы Беларусь и Россия планируют сотрудничать в сфере станкостроения-4

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В Красноярске на экономическом форуме буду поднимать вопрос о том, что необходимо срочно верстать союзную программу в сфере станкостроения. Мы, по большому счету, сохранили свое станкостроение, но его нужно развивать, лучше и проще сделать это вместе. Надо думать об импортозамещении.

В рамках союзной программы Беларусь и Россия планируют сотрудничать в сфере станкостроения-7

В рамках Союзного государства Беларусь и Россия реализуют не один десяток совместных программ.

# Экономика # Беларусь-Россия # Владимир Семашко # Фотофакт

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