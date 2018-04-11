В рамках союзной программы Беларусь и Россия планируют сотрудничать в сфере станкостроения

Новости Беларуси. Беларусь и Россия планируют запустить союзную программу в сфере станкостроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Россия планируют запустить союзную программу в сфере станкостроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие планы озвучили в правительстве. Модернизация промышленных станков позволит повысить эффективность производства, улучшить качество продукции, а также снизить себестоимость. В связи с этим возрастет и конкурентоспособность на мировом рынке.
Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В Красноярске на экономическом форуме буду поднимать вопрос о том, что необходимо срочно верстать союзную программу в сфере станкостроения. Мы, по большому счету, сохранили свое станкостроение, но его нужно развивать, лучше и проще сделать это вместе. Надо думать об импортозамещении.
В рамках Союзного государства Беларусь и Россия реализуют не один десяток совместных программ.