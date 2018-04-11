БВФБ: доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел

Новости Беларуси. На торгах 11 апреля подорожали доллар и евро, а российский рубль стал дешевле.

По информации БВФБ, американский доллар подорожал на 0,044. Сейчас один доллар равен 2,0698. Накануне его курс составил 2,0258 белорусских рубля.

Курс евро вырос на 0,0701. Теперь он составляет 2,558 белорусских рубля. 10 апреля курс евро был равен 2,4879.

На 0,019 белорусских рубля подешевела российская валюта. Ее курс составляет 3,2317 белорусских рубля за 100 российских. Накануне эта цифра была равна 3,2507.