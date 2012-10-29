Алкоголизация населения в Беларуси. Что лучше - повышать цены на водку или сокращать ее выпуск?

Данные Всемирной организации здравоохранения пугают своим откровением. Оказывается, каждый житель нашей страны, включая младенцев, выпивает пятнадцать литров чистого спирта в год. Белорусы попали в десятку самых пьющих наций в мире. На этом фоне в Беларуси преспокойно себе действует третья по счету госпрограмма по профилактике пьянства и алкоголизма. Так в чем ее смысл, если экономический ущерб от народного пьянства превышает доходы от продаж спиртного в 8 раз? Об этом и поговорим.

Обо всем по порядку: мы, действительно, одна из самых употребляющих наций. Впереди планеты всей - по информации ВОЗ - сейчас Молдова. Дальше по списку - Чехия, Венгрия, Россия и Украина. Белорусы пьют немногим меньше спирта на душу населения. Но все равно почти в два раза больше той медицинской нормы, которая приводит человека к деградации. У нас на учете состоит около 200 тысяч алкоголиков – каждый пятидесятый. На их реабилитацию за прошедшие полгода государство выделило 40 миллиардов рублей!

Мало того, что пагубная привычка вытягивает деньги из бюджета, так еще и сами потребители все чаще предпочитают отдавать честно заработанные деньги на спиртное. Белорус тратит на алкоголь столько же, сколько и на автомобильное топливо. Или мясо. Даже на фрукты и верхнюю одежду мы тратим в 10 раз меньше. Так неужели водка - это такой уж продукт первой необходимости?

Я уверен, каждый взрослый белорус знает о значительном подорожании крепких напитков, в первую очередь - водки. За день до этого, в среду, в магазинах можно было наблюдать картину, напоминающую штурм Зимнего. Тащили целыми ящиками! Но это тоже не показатель, а так, наблюдение. Запасаться впрок — не признак алкоголизма, я бы назвал это хозяйственностью. Снижать надо не цифру однодневных продаж, а аппетиты общего потребления. Как ни парадоксально, это может сделать только государство. Не надо думать, что все пьющие люди вдруг сами встанут на путь трезвости.

Для начала посмотрим, что делается сейчас. Есть очередная госпрограмма. Которая по большому счету всего-то дает возможность местным властям проводить эксперименты по ограничению продаж алкоголя. Например, запретить продажу в день выпускного. Такое практикуется. Если такой метод сможет спасти чьё-то здоровье и хотя бы не исковеркать судьбу — это тоже не так мало. Но, согласитесь, это не концептуальный прием, который снизит обороты линии алкогольного розлива.

Все знают, что спрос рождает предложение. Чего – чего, а спроса у нас хоть залейся, но стоит ли так много предлагать? А значит, выпускать. А вот с такой задачей могут возникнуть проблемы, как мне кажется, даже на государственном уровне. Ведь алкогольные напитки производят акционерные общества. Знаете, у нас как-то не принято говорить о лобби. Мол, не те масштабы. Однако эксперты утверждают, что алкогольное лоббирование все-таки есть.

Владимир Иванов, заведующий реабилитационным отделением ГУ «РНПЦ психического здоровья»:

На самом деле огромный доход получают отдельные лица. Вот представьте ситуацию. Допустим, продано алкогольной продукции на 100 миллионов долларов. Большая сумма. Допустим, государство получило свои 50 миллионов в форме налогов, акцизов и так далее. А в то же время какой-то миноритарный акционер получил 500 тысяч долларов из этой суммы. Так этот акционер, который не заметен пока еще для общественности — он как раз и будет добиваться, лоббировать, чтобы производство было наращено. Вот с кем надо разговаривать.

Выпускать больше — довольно просто. Существует много схем развития производства. Но вместе с тем прямо у нас на глазах создавались и новые сегменты алкогольного рынка, под которые, как будто специально, посредством дорогостоящей рекламы готовили покупателя. Речь о пивном алкоголизме. Это, пожалуй, один из самых «молодых» терминов современной наркологии. Лет 20-30 назад врачи и не подозревали, что это такое.

Владимир Иванов, заведующий реабилитационным отделением ГУ «РНПЦ психического здоровья»:

Вы помните, как долго эти отдельные лица, владельцы пивных компаний уверяли нас, что пиво - это не алкогольный продукт, его нельзя причислять к алкогольным продуктам и поэтому на него не должны распространяться никакие запретительные меры. Это все было открыто. Это на самом деле страшная проблема и она, подчеркиваю, сформирована практически на пустом месте..

Реклама — это, конечно, двигатель торговли. Но на вопрос, кому нужны такие объемы торговли горячительным товаром, ответить непросто. Именно потому, что государство, как я уже говорил, на ликвидацию алкогольных последствий тратит в 8 раз больше средств, чем зарабатывает на продаже спиртного. Механизм обратного хода для такой ситуации уже давно изобретен нашими соседями европейцами, которые постепенно стали снижать объемы выпуска, хотя бы на пару процентов в год. Почему бы и нам в очередном законе не прописать такой пункт? Это решение и для бюджета будет не очень накладно, и со временем может дать серьезный и оздоровительный, и экономический эффект. Ну а сейчас хочется верить, что, несмотря на вечер пятницы, кто-то смог еще раз трезво взглянуть на проблему.

С вами был Алексей Мартиненок, до свидания!