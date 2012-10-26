Бюджет-2013: пособия по уходу за детьми составят 35-40% от средней зарплаты по Беларуси

Новости Беларуси. Бюджет Беларуси на 2013 год сбалансирован и сохранит социальную направленность. Закон о республиканском бюджете на будущий год подписал сегодня Президент.

Юрий Селиверстов, начальник Главного управления бюджетной политики Министерства финансов Республики Беларусь:

Объем утвержденного бюджета на 2013 год составляет более 197 триллионов рублей. Там более 34 триллионов рублей будет направлено на содержание отраслей образования. 26 триллионов рублей – здравоохранение.

В составе расходов бюджета более 14 триллионов рублей будет направлено на социальную поддержку граждан, включая компенсацию процентов по жилищному строительству, осуществляемому с государственной поддержкой. При этом на финансирование нового жилищного строительства в 2013 году будет в целом использовано более 18 триллионов рублей.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Очень важно, что уже в октябре 2012 года утвержден бюджет на 2013 год, в том числе и бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. И сегодня уже с уверенностью можно говорить о том, что 53 триллиона пойдет на выплату пенсий, более 14 триллионов запланировано на выплату пособий.

И следует отметить, что уже в этом бюджете числа и цифры финансовые запрограммированы с учетом нового проекта закона о пособиях, где пособия по уходу за детьми до трех лет рассчитаны исходя из цифр 35-40% от средней заработной платы по республике.