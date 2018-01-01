«Это будет значительное поступление в наш бюджет»: как изменится налогообложение для иностранных компаний, работающих в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь в 2018 год вступила с рядом новшеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведения касаются и налогообложения.

НДС в размере 20 % отныне должны выплачивать иностранные компании, которые оказывают в Беларуси услуги в электронной форме. Это, к примеру, продажа игр и приложений в интернете, скачивание музыки, фильмов, электронных книг, а также платные подписки на онлайн-издания. Уплатить налог можно через личный кабинет на сайте Министерства по налогам и сборам.