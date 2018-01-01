«Это будет значительное поступление в наш бюджет»: как изменится налогообложение для иностранных компаний, работающих в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь в 2018 год вступила с рядом новшеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведения касаются и налогообложения.
НДС в размере 20 % отныне должны выплачивать иностранные компании, которые оказывают в Беларуси услуги в электронной форме. Это, к примеру, продажа игр и приложений в интернете, скачивание музыки, фильмов, электронных книг, а также платные подписки на онлайн-издания. Уплатить налог можно через личный кабинет на сайте Министерства по налогам и сборам.
Элла Селицкая, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:
Используя международную практику, мы рассчитываем на получение доходов от нерезидентов бюджета Республики Беларусь от этого налога. И, может быть, на первом этапе он будет незначительным, но, учитывая, что сфера информационных технологий активно развивается, с годами это будет значительное поступление в наш бюджет.
Кстати, подобный налог – довольно распространенная мировая практика. Ровно год подобный действует в России. Не новинка это и для таких стран, как Австралия, Индия, Япония и Южная Корея.