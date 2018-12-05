Прямой эфир

Без подачи электричества – до 15 км. Два троллейбуса с увеличенным автономным ходом курсируют по Витебску

05 декабря 2018 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь готовится к максимально широкому использованию электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это станет возможным после ввода в стране собственной атомной электростанции.

В частности, дополнительный импульс к развитию получит отечественный электротранспорт.

Без подачи электричества – до 15 км. Два троллейбуса с увеличенным автономным ходом курсируют по Витебску-1

Так, в Витебске на маршрут вышли два троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Без прямой подачи электричества транспорт может пройти до 15 километров. Специальная батарея заряжается во время движения примерно за 30-40 минут. Токоприемники (или, как их называют, «рога») на одной из остановок фиксирует водитель. После этого троллейбус превращается в электробус. Гибридную машину создали белорусские производители.

Без подачи электричества – до 15 км. Два троллейбуса с увеличенным автономным ходом курсируют по Витебску-4

Николай Козкин, начальник троллейбусного дэпо:
Маршрут востребован. Наши пассажиры просят увеличить количество единиц подвижного состава на этом маршруте.

В перспективах, я думаю, что с вводом атомной станции в Республике Беларусь пассажирский горэлектротранспорт будет востребован.

В Витебске троллейбусы с увеличенным автономным ходом связывают железнодорожный вокзал и новый микрорайон «Билево». Здесь проживает около 40 тысяч человек.

Без подачи электричества – до 15 км. Два троллейбуса с увеличенным автономным ходом курсируют по Витебску-7

# Транспорт Беларуси # Экономика # Николай Козкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе
04 декабря 2018 18:32

Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе

Новости экономики за 04.12.2018
04 декабря 2018 17:03

Новости экономики за 04.12.2018

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития Беларуси
04 декабря 2018 15:20

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития Беларуси