Без подачи электричества – до 15 км. Два троллейбуса с увеличенным автономным ходом курсируют по Витебску

В частности, дополнительный импульс к развитию получит отечественный электротранспорт.

Новости Беларуси. Беларусь готовится к максимально широкому использованию электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это станет возможным после ввода в стране собственной атомной электростанции.

Так, в Витебске на маршрут вышли два троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Без прямой подачи электричества транспорт может пройти до 15 километров. Специальная батарея заряжается во время движения примерно за 30-40 минут. Токоприемники (или, как их называют, «рога») на одной из остановок фиксирует водитель. После этого троллейбус превращается в электробус. Гибридную машину создали белорусские производители.

Николай Козкин, начальник троллейбусного дэпо:

Маршрут востребован. Наши пассажиры просят увеличить количество единиц подвижного состава на этом маршруте.

В перспективах, я думаю, что с вводом атомной станции в Республике Беларусь пассажирский горэлектротранспорт будет востребован.

В Витебске троллейбусы с увеличенным автономным ходом связывают железнодорожный вокзал и новый микрорайон «Билево». Здесь проживает около 40 тысяч человек.