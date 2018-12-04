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Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе

04 декабря 2018 18:32
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Новости Беларуси. В конце декабря на строительной площадке Нежинского горно-обогатительного комбината начнется запуск уникальных для Европы стволопроходческих машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе-1

Это механизированные комплексы, которые станут заменой традиционному буровзрывному методу.

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Строящийся объект станет вторым калийным предприятием в Беларуси, в перспективе объём его производства – 2 миллиона тонн калийных удобрений в год.

Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе-4

Александр Лучонок, СТВ:
Ещё несколько месяцев назад эта стройплощадка выглядела иначе. Было пустое поле. Буквально в сентябре специальное оборудование начали постепенно привозить в Любанский район из Германии. Сейчас комплексы находятся в стволе и готовятся к долгожданному запуску.

Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе-7

Шахты здесь возводят по уникальной безвзрывной технологии. Она позволит минимализировать риски, увеличить продуктивность и скорость добычи калийных залежей.

Механизированные комплексы SBR закреплены внутри шахты на многоуровневой конструкции, высотой с многоэтажный дом. Кстати, тестовые испытания новое оборудование уже прошло.

Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе-10

Франк Оттен, технический директор компании подрядчика (ФРГ):
Здесь работает около 40 немцев, также есть команда из России, которая обучает белорусов. Технология SBR используется здесь впервые, первоначально она была апробирована в Канаде.

Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе-13

Сегодня стволопроходческие комплексы ещё и обрели официальные имена. Как известно, возводится комбинат при поддержке немецкой компании, поэтому сегодня для сотрудников день особенный. 4 декабря в Германии проходят празднования в честь св. Барбары – покровительницы шахтёров.

Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе-16

Второй комплекс назвали «Ольга», имена выбирали воспитанники детского дома, который курирует немецкая компания.

Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе-19

Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе-21


Их назвали Ольга и Ульяна. Это мы выбирали. В честь нашей сестры и тети. Я тоже хотел бы здесь работать, добывать калийную соль.

Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе-23

Сейчас здесь трудится более 250 человек. Большинство белорусы. Немецкий подрядчик «Славкалия» также начал подготовку профессиональных кадров.

Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе-26

Йохен Грайнахер, генеральный директор компании подрядчика (ФРГ):
Мы рады нашему дальнейшему сотрудничеству со «Славкалием». Сегодня здесь отличная атмосфера.
Мы проводим очень точный анализ и расчеты, чтобы не возникло проблем, чтобы сотрудничество было успешным.

Планируется, что комплекс позволит нарастить производство калийных удобрений в Беларуси до 14 миллионов тонн в год.

# Полезные ископаемые в Беларуси # Экономика # Франк Оттен # Йоген Грайнахер # Фотофакт

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