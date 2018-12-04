Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе

Новости Беларуси. В конце декабря на строительной площадке Нежинского горно-обогатительного комбината начнется запуск уникальных для Европы стволопроходческих машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строящийся объект станет вторым калийным предприятием в Беларуси, в перспективе объём его производства – 2 миллиона тонн калийных удобрений в год.

Александр Лучонок, СТВ: Ещё несколько месяцев назад эта стройплощадка выглядела иначе. Было пустое поле. Буквально в сентябре специальное оборудование начали постепенно привозить в Любанский район из Германии. Сейчас комплексы находятся в стволе и готовятся к долгожданному запуску.

Механизированные комплексы SBR закреплены внутри шахты на многоуровневой конструкции, высотой с многоэтажный дом. Кстати, тестовые испытания новое оборудование уже прошло.

Шахты здесь возводят по уникальной безвзрывной технологии. Она позволит минимализировать риски, увеличить продуктивность и скорость добычи калийных залежей.

Франк Оттен, технический директор компании подрядчика (ФРГ): Здесь работает около 40 немцев, также есть команда из России, которая обучает белорусов. Технология SBR используется здесь впервые, первоначально она была апробирована в Канаде.

Сегодня стволопроходческие комплексы ещё и обрели официальные имена. Как известно, возводится комбинат при поддержке немецкой компании, поэтому сегодня для сотрудников день особенный. 4 декабря в Германии проходят празднования в честь св. Барбары – покровительницы шахтёров.

Их назвали Ольга и Ульяна. Это мы выбирали. В честь нашей сестры и тети. Я тоже хотел бы здесь работать, добывать калийную соль.

Сейчас здесь трудится более 250 человек. Большинство белорусы. Немецкий подрядчик «Славкалия» также начал подготовку профессиональных кадров.

Йохен Грайнахер, генеральный директор компании подрядчика (ФРГ):

Мы рады нашему дальнейшему сотрудничеству со «Славкалием». Сегодня здесь отличная атмосфера.

Мы проводим очень точный анализ и расчеты, чтобы не возникло проблем, чтобы сотрудничество было успешным.

Планируется, что комплекс позволит нарастить производство калийных удобрений в Беларуси до 14 миллионов тонн в год.