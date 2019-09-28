Беспилотники, сельхозтехника и даже финансовые услуги: что представила Беларусь на агропромышленной выставке в Испании

Новости Беларуси. Белорусские производители впервые участвуют в крупнейшей на Пиренейском полуострове международной агропромышленной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На национальном стенде Беларуси представлены беспилотники, сельхозтехника, оборудование для животноводства, агропродовольственные товары и даже финансовые услуги и страхование.

Испанцы в свою очередь уже выразили желание привезти свою продукцию на «Белэкспо» в Минск. Белорусские дипломаты также провели ряд встреч с администрацией и предпринимателями региона. Так, каталонцы заинтересованы в приобретении наших электробусов, а также экотоплива из белорусской щепы. Среди обсуждаемых тем на перспективу – межвузовское сотрудничество.