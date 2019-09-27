Новости экономики за 27.09.2019

Новости Беларуси. Что привезли белорусские производители на агропромышленную выставку в Испанию? Что объединяет белорусских и французских переработчиков льна, и что такое клиентоориентированность по мнению японских авиакомпаний? Деловой обзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АГРОВЫСТАВКЕ В ИСПАНИИ

Белорусы отправились на иберийский полуостров. Не с пустыми руками: привезли с собой беспилотники, сельхозтехнику, удобрения и корм для животных. Впервые белорусские производители презентовали свою продукцию на международной агропромышленной выставке в Лериде.