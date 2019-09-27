Новости экономики за 27.09.2019
Новости Беларуси. Что привезли белорусские производители на агропромышленную выставку в Испанию? Что объединяет белорусских и французских переработчиков льна, и что такое клиентоориентированность по мнению японских авиакомпаний? Деловой обзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АГРОВЫСТАВКЕ В ИСПАНИИ
Белорусы отправились на иберийский полуостров. Не с пустыми руками: привезли с собой беспилотники, сельхозтехнику, удобрения и корм для животных. Впервые белорусские производители презентовали свою продукцию на международной агропромышленной выставке в Лериде.
На национальном стенде оборудование и услуги для сельского хозяйства, для животноводства, агропродовольственные товары, автомобили, финансовые услуги. Белорусские дипломаты пообщались с испанскими коллегами на тему развития торгово-экономического сотрудничества между странами, в первую очередь в сфере сельского хозяйства, а также важности организации первого национального стенда Беларуси на крупнейшей сельскохозяйственной выставке Испании.
В ПАРИЖЕ ГОВОРИЛИ О БЕЛОРУССКОМ ЛЬНЕ
О перспективах белорусско-французского сотрудничества в производстве и переработке льна говорили в Париже. Обменялись опытом выращивания льна в различных климатических условиях и с использованием разнообразных техник обработки почвы и полива. Сравнили процессы первичной и вторичной обработки льняных волокон. Поскольку на производствах обеих стран имеется самое современное оборудование, процессы трепания льна и его дальнейшая переработка в нить происходят на предприятиях Франции и Беларуси аналогично.
В ДУБАЕ ПРЕДСТАВИЛИ МИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР
В Дубае представили Минский международный финансовый центр. Презентация прошла в рамках форума в сфере архитектуры, строительства и инвестиций. Концепция международного финансового центра – создать экономическое ядро от Центральной Европы до Восточной, включая, конечно, страны СНГ. Планируется, что Minsk World станет мостом между инвесторами евразийского региона и стран Евросоюза.