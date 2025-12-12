Премьер-министры стран ЕАЭС ознакомились с инновационными разработками в Москве

Заседание Евразийского межправсовета – какие решения обсуждают в Москве и что они означают для Беларуси?

Главы правительств евразийской «пятерки» прибыли в российскую столицу накануне и провели заседание Евразийского межправсовета. 12 декабря с их участием состоялась международная конференция по сотрудничеству в области науки и технологий. Ей предшествовала экскурсия по павильону «Атом» – одному из самых инновационных на ВДНХ. В целом, шла речь о продвижении перспективных разработок на территории Евразийского региона.

Анна Дорошенко, научный сотрудник Института общей и неорганической химии НАН Беларуси: У каждой страны есть программы кооперации, можно всегда подать проект, и если он проходит, даже если не проходит, мы все равно можем писать статьи совместно и готовиться, например, к следующей подаче. Это очень поощряется работой с учеными из самых разных стран, потому что мы обладаем и разным оборудованием, и какими-то разными навыками вместе. Мы работаем успешно еще по отдельности.

Ольга Тарасова, директор Центра развития научных и образовательных инициатив (Россия):

Это магнитный биофабрикатор, который позволяет печатать ткани в космосе. И наши исследователи сделали это первыми. В космосе была напечатана ткань, фактически это первый был прорывной эксперимент. Сейчас уже восьмой идет. Эксперимент. Мы были первые в мире. Сейчас это важное направление. Это и тканепечать, и в будущем, возможно, продукты питания.

Представленные на конференции проекты претендуют на реализацию в промышленных масштабах. Ко многим уже проявили интерес потенциальные инвесторы.