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Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге

12 сентября 2018 19:39
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Новости Беларуси. Минский квартал в Санкт-Петербурге начнут строить в 2019 году. Уже определена площадка и завершена разработка проектной документации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге-1

Об этом шла речь 12 сентября во время делового форума в городе на Неве, в котором сейчас проходят Дни Минска. Белорусские продукты там сейчас можно купить в самом широком ассортименте и с гарантией от подделок – открылись специальные ярмарки. Показали одежду из белорусского льна.

Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге-4

Минск представляет и внушительная деловая делегация. Стороны обменяются опытом и подпишут ряд соглашений. Наш корреспондент Яна Шипко сейчас находится в городе на Неве.

Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге-7

Яна Шипко, СТВ:
Миллионы туристов ежегодно приезжают полюбоваться этими видами. Впрочем, Питер – это не только величественная архитектура и множество достопримечательностей, но и высокотехнологичный производственный кластер. Его даже называют российским Детройтом.

Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге-10

Дань уважения особой истории города: Дни Минска официально стартуют с возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Это основное захоронение жертв блокады. Среди них были и несколько тысяч белорусских детей, что приехали учиться в Ленинград еще до войны.

Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге-13

Новые страницы совместной истории – проекты от развития медицинского туризма в обоих направлениях до создания модных коллекций из белорусского льна.

Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге-16

Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга:
Мы признаем успехи Беларуси в области легкой промышленности. Нами заявлен такой амбициозный проект, как Санкт-Петербург – центр индустрии моды. Естественно, моду нельзя создать без хороших тканей. А это сегодня в Беларуси очень развито.

Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге-19

Белорусская делегация в свою очередь присматривается к достижениям северной столицы. Интересны, например, технологии умного города, а в преддверии Европейских игр и опыт проведения ЧМ по футболу. Для Минска Санкт-Петербург четвертый по объемам экспорта российский регион.

Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге-22

Деловые круги сегодня обсуждали не только как нарастить торговлю, но и возможную локализацию производств. 180 белорусских автобусов сюда уже поставили. Почему бы финальную сборку не производить на месте, коль спрос велик?

Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге-25

Андрей Пыжьянов, заместитель генерального директора ООО «Глобал БАС», представитель комитета по транспорту и логистике Санкт-Петербурга:
Мы ведем переговоры о создании вот такой сборки троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Техника высокого качества, это подтверждается эксплуатацией уже на протяжении нескольких лет.

Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге-28

12 сентября в Смольном на ближайшие два года сотрудничество закрепили подписанием дорожной карты. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга, это, по сути, комплексный план совместной работы в сфере экономики и торговли, науки, техники и культуры.

Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге-31

Два города подружились сегодня и районами. Соглашение о сотрудничестве подписали Фрунзенский район Минска и питерский Курортный. Ну а на карте Петербурга вскоре постоянно пропишется уголок белорусской столицы – минский квартал. Проект симметричный, в Минске ответный ход сделают питерские архитекторы.

Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге-34

Федор Римашевский, заместитель председателя Мингорисполкома:
В Минске будут представлять питерский квартал, он будет называться Петровские верфи. Соответственно тот квартал, который будет запроектирован нашими белорусскими архитекторами, называется Журавли.

Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге-37

Дни Минска проходят уже в третий раз и запоминаются не только подписанными договорами. В эти дни в городе на Неве работает масштабная ярмарка белорусских товаров. А в Академической капелле прошел гала-концерт белорусских артистов с участием Президентского оркестра.

# Беларусь-Россия # Экономика # Яна Шипко # Сергей Мовчан # Андрей Пыжьянов # Федор Римашевский # Фотофакт

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