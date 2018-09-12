Петровские верфи, Журавли, белорусские лен и техника: как проходят Дни Минска в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Минский квартал в Санкт-Петербурге начнут строить в 2019 году. Уже определена площадка и завершена разработка проектной документации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Об этом шла речь 12 сентября во время делового форума в городе на Неве, в котором сейчас проходят Дни Минска. Белорусские продукты там сейчас можно купить в самом широком ассортименте и с гарантией от подделок – открылись специальные ярмарки. Показали одежду из белорусского льна.

Минск представляет и внушительная деловая делегация. Стороны обменяются опытом и подпишут ряд соглашений. Наш корреспондент Яна Шипко сейчас находится в городе на Неве.

Яна Шипко, СТВ:

Миллионы туристов ежегодно приезжают полюбоваться этими видами. Впрочем, Питер – это не только величественная архитектура и множество достопримечательностей, но и высокотехнологичный производственный кластер. Его даже называют российским Детройтом.

Дань уважения особой истории города: Дни Минска официально стартуют с возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Это основное захоронение жертв блокады. Среди них были и несколько тысяч белорусских детей, что приехали учиться в Ленинград еще до войны.

Новые страницы совместной истории – проекты от развития медицинского туризма в обоих направлениях до создания модных коллекций из белорусского льна.

Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Мы признаем успехи Беларуси в области легкой промышленности. Нами заявлен такой амбициозный проект, как Санкт-Петербург – центр индустрии моды. Естественно, моду нельзя создать без хороших тканей. А это сегодня в Беларуси очень развито.

Белорусская делегация в свою очередь присматривается к достижениям северной столицы. Интересны, например, технологии умного города, а в преддверии Европейских игр и опыт проведения ЧМ по футболу. Для Минска Санкт-Петербург четвертый по объемам экспорта российский регион.

Деловые круги сегодня обсуждали не только как нарастить торговлю, но и возможную локализацию производств. 180 белорусских автобусов сюда уже поставили. Почему бы финальную сборку не производить на месте, коль спрос велик?

Андрей Пыжьянов, заместитель генерального директора ООО «Глобал БАС», представитель комитета по транспорту и логистике Санкт-Петербурга:

Мы ведем переговоры о создании вот такой сборки троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Техника высокого качества, это подтверждается эксплуатацией уже на протяжении нескольких лет.

12 сентября в Смольном на ближайшие два года сотрудничество закрепили подписанием дорожной карты. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга, это, по сути, комплексный план совместной работы в сфере экономики и торговли, науки, техники и культуры.

Два города подружились сегодня и районами. Соглашение о сотрудничестве подписали Фрунзенский район Минска и питерский Курортный. Ну а на карте Петербурга вскоре постоянно пропишется уголок белорусской столицы – минский квартал. Проект симметричный, в Минске ответный ход сделают питерские архитекторы.

Федор Римашевский, заместитель председателя Мингорисполкома:

В Минске будут представлять питерский квартал, он будет называться Петровские верфи. Соответственно тот квартал, который будет запроектирован нашими белорусскими архитекторами, называется Журавли.