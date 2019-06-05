Всемирный банк опубликовал очередной экономический обзор для Беларуси

Новости Беларуси. Эксперты говорят об умеренном росте ВВП на уровне статистической погрешности. При этом отмечают и ряд положительных моментов – сохранение рекордно низкой инфляции и стабильность на валютном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы экономического роста будут во многом зависеть от внешних факторов, в том числе от условий торговли и компенсации потерь Беларуси от проводимого в России налогового маневра. На перспективы роста работает и повышение экономической эффективности. Либерализация экономики и растущий экспорт услуг информационно-коммуникационных технологий должны внести свой вклад в укрепление внешней торговли.