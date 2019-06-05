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Новости экономики за 05.06.2019

05 июня 2019 17:07
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Новости Беларуси. Как будет развиваться экономика страны по прогнозам Всемирного банка? Когда обязательное страхование перейдет в электронный формат и зачем Facebook собственная цифровая валюта? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный банк опубликовал очередной экономический обзор для Беларуси

С 1 сентября можно заключать электронные договоры со страховыми компаниями

ЛЕСХОЗЫ СТРАНЫ ЗАГОТОВЯТ БОЛЬШЕ МЕДА

Лесхозы страны планируют заготовить 177 тонн меда – на 43,5 % больше, чем в 2018 году. Пчеловодство – финансово выгодное направление. Это доказывает опыт частных производителей, которые сегодня работают довольно эффективно. 

Новости экономики за 05.06.2019-1

На продукт есть спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Организации лесной отрасли должны оптимизировать количество пчелосемей (не менее 70 на одной пчелопасеке), увеличить объемы продукции. В планах на 2020 год – 186 тонн меда.

FACEBOOK РАБОТАЕТ НАД СОЗДАНИЕМ СИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Facebook начал переговоры с регулятором американского рынка деривативов о создании собственной цифровой валюты.

Новости экономики за 05.06.2019-4

Социальная сеть планомерно работает над внедрением системы цифровых платежей, которая позволит пользователям отправлять деньги друг другу, делать покупки на ее платформе, в приложениях Instagram и WhatsApp, а также в интернете в целом. В планы Facebook также входит создание так называемого stablecoin, цифрового актива, привязанного к фиатной валюте, который, как ожидается, получит название GlobalCoin.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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05 июня 2019 17:06

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