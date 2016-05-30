Потребительский кредит: на какую сумму можно рассчитывать со средней зарплатой

Новости Беларуси. Максимальный потребительский кредит при средней зарплате в Беларуси – 50 миллионов рублей на один год.

Сегодня банки предъявляют к клиентам стандартные требования – наличие паспорта, справки о доходах за 3 месяца, кроме того, кредитополучатель должен иметь непрерывный трудовой стаж не менее одного квартала.

Рассчитывают финансисты максимальный размер по-разному, однако есть общий алгоритм. Например, из средней зарплаты, она на сегодняшний день составляет порядка 7 миллионов, вычтут бюджет прожиточного минимума, платежи по иным кредитам, возможно, коммуналку, и оплату услуг связи.

Оставшаяся сумма и есть тот максимальный платеж, который вы можете погашать ежемесячно. При этом средняя ставка по потребительскому кредиту сегодня 34-37%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.