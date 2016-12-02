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Белорусское правительство предлагает Катарскому инвестиционному агентству участвовать в приватизации

02 декабря 2016 10:41
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Новости Беларуси. Беларусь предлагает Катарскому инвестиционному агентству войти в банковский сектор и участвовать в приватизации. Об этом 2 декабря шла речь на встрече в правительстве.

Наша страна рассматривает Катар как перспективного партнера. Это подтверждает позитивная динамика в отношениях сторон. Есть и немало примеров: один из них – строительство гостинично-спортивного комплекса при участии катарских инвестиций. В проект вложено около 200 миллионов долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы готовы рассматривать возможность участия Катарского инвестиционного агентства в капитале крупнейших белорусских организаций. Также можем предложить участвовать в частичной или полной приватизации ряда предприятий деревообработки, производства строительных материалов. Машиностроения. Тем более в последний год они существенно модернизированы.

# Экономика # Приватизация в Беларуси # Андрей Кобяков

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