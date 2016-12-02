КГК: поручения Президента по вовлечению в хозоборот неиспользуемого госимущества не выполняются

Новости Беларуси. Правительство Беларуси предлагает разработать дорожную карту для более эффективного использования государственной собственности. Это связано с нарушениями в работе госкомитета по имуществу. В столице подвели итоги серьезных проверок.

В базе неиспользуемых объектов контролеры нашли неактуальную информацию. Например, здания, вовлеченные в хозоборот, значились как неиспользуемые. Нередки и случаи, когда объекты списывались, но не сносились. Они ставились на консервацию, и при этом не ограничивался доступ на территорию и их сохранность.

Негативно на продажу госимущества влияла и нерасторопность при подготовке документов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Наталья Халитова, заместитель начальника управления Комитета государственного контроля Беларуси:

Не выполняются поручения главы государства по ежегодному вовлечению в хозяйственный оборот всего неиспользуемого госимущества. Госкомимущество даже иногда создает предпосылки для возникновения такой ситуации.