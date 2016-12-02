Прямой эфир

КГК: поручения Президента по вовлечению в хозоборот неиспользуемого госимущества не выполняются

02 декабря 2016 06:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правительство Беларуси предлагает разработать дорожную карту для более эффективного использования государственной собственности. Это связано с нарушениями в работе госкомитета по имуществу. В столице подвели итоги серьезных проверок.

В базе неиспользуемых объектов контролеры нашли неактуальную информацию. Например, здания, вовлеченные в хозоборот, значились как неиспользуемые. Нередки и случаи, когда объекты списывались, но не сносились. Они ставились на консервацию, и при этом не ограничивался доступ на территорию и их сохранность.

Негативно на продажу госимущества влияла и нерасторопность при подготовке документов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Наталья Халитова, заместитель начальника управления Комитета государственного контроля Беларуси:
Не выполняются поручения главы государства по ежегодному вовлечению в хозяйственный оборот всего неиспользуемого госимущества. Госкомимущество даже иногда создает предпосылки для возникновения такой ситуации.

# Экономика # Комитет госконтроля

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько осталось на руках у белорусов банкнот старого образца и как долго они будут в ходу
02 декабря 2016 06:03

Сколько осталось на руках у белорусов банкнот старого образца и как долго они будут в ходу

Историческое решение: в Вене страны ОПЕК договорились о снижении добычи нефти
01 декабря 2016 16:55

Историческое решение: в Вене страны ОПЕК договорились о снижении добычи нефти

Новости экономики за 01.12.2016
01 декабря 2016 16:53

Новости экономики за 01.12.2016