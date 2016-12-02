Сколько осталось на руках у белорусов банкнот старого образца и как долго они будут в ходу

Новости Беларуси. На руках у белорусов осталось менее 5% купюр старого образца в денежном выражении и около половины в банкнотах. Финансовый регулятор посчитал, сколько денег образца 2000 года придержали граждане за месяц до их официального исключения из расчетов. Крупный номинал в 50, 100 и 200 тысяч на руках практически не остался. А вот мелких наличных у белорусов в кошельках порядка 70%.

Финансисты объясняют это не только нумизматическими пристрастиями, но и привычкой рассчитываться бумажными купюрами. Напомним, с 1 января для оплаты можно будет использовать банкноты только нового образца, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.