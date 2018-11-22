Прямой эфир

Белорусско-индонезийский бизнес-форум проходит 22 ноября в Минске

22 ноября 2018 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. АПК, горнодобывающая промышленность, производство продуктов питания. Минск и Джакарта рассмотрят перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-индонезийский бизнес-форум проходит 22 ноября в Минске-1

22 ноября в белорусской столице состоится бизнес-форум двух стран. Он соберёт не только представителей деловых кругов, но также министерств и ведомств. Отдельное внимание стороны планируют уделить сфере сельского хозяйства. Это основная отрасль индонезийской экономики, поэтому наша техника наверняка пригодится.

Белорусско-индонезийский бизнес-форум проходит 22 ноября в Минске-4

Индонезия для Беларуси – надежный партнер и ворота на рынок региона АСЕАН. В свою очередь мы для этой страны – выход на пространство Евразийского экономического союза.

# Беларусь-Индонезия # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 21.11.2018
21 ноября 2018 17:10

Новости экономики за 21.11.2018

В Беларуси предлагают внедрить индекс социальной ответственности бизнеса
21 ноября 2018 17:10

В Беларуси предлагают внедрить индекс социальной ответственности бизнеса

В 2018 году в Беларуси будет поставлен абсолютный рекорд по сбору яблок
21 ноября 2018 17:09

В 2018 году в Беларуси будет поставлен абсолютный рекорд по сбору яблок