Белорусско-индонезийский бизнес-форум проходит 22 ноября в Минске

Новости Беларуси. АПК, горнодобывающая промышленность, производство продуктов питания. Минск и Джакарта рассмотрят перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 ноября в белорусской столице состоится бизнес-форум двух стран. Он соберёт не только представителей деловых кругов, но также министерств и ведомств. Отдельное внимание стороны планируют уделить сфере сельского хозяйства. Это основная отрасль индонезийской экономики, поэтому наша техника наверняка пригодится.