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Грузия заинтересована в опыте Беларуси в сфере IT

23 марта 2016 07:31
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Новости Беларуси. Развитие белорусско-грузинского торгово-экономического сотрудничества. Сегодня, 23 марта, в Национальной библиотеке откроется форум деловых кругов двух стран. Во встрече примет участие и премьер-министр Грузии. Бизнесмены проведут переговоры о возможностях экспорта и импорта товаров, а также обсудят вопросы создания совместных производств. Одним из наиболее интересных направлений, по мнению представителей грузинского бизнеса, может стать сфера IT.

Давид Цеквава, вице-президент бизнес-совета информационно-коммуникационных технологий (Грузия):
Беларусь считается одной из самых продвинутых, так сказать, в сфере информационных технологий и успешной в этой сфере. У вас очень большие, крупные компании, которые работают на мировом рынке. Для грузинских компаний очень интересен их опыт, в первую очередь, и само собой сотрудничество в будущем поможет развить в Грузии это направление.   

 

# Экономика # Беларусь-Грузия # Давид Цеквава

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