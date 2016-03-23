Грузия заинтересована в опыте Беларуси в сфере IT

Новости Беларуси. Развитие белорусско-грузинского торгово-экономического сотрудничества. Сегодня, 23 марта, в Национальной библиотеке откроется форум деловых кругов двух стран. Во встрече примет участие и премьер-министр Грузии. Бизнесмены проведут переговоры о возможностях экспорта и импорта товаров, а также обсудят вопросы создания совместных производств. Одним из наиболее интересных направлений, по мнению представителей грузинского бизнеса, может стать сфера IT.

Давид Цеквава, вице-президент бизнес-совета информационно-коммуникационных технологий (Грузия):

Беларусь считается одной из самых продвинутых, так сказать, в сфере информационных технологий и успешной в этой сфере. У вас очень большие, крупные компании, которые работают на мировом рынке. Для грузинских компаний очень интересен их опыт, в первую очередь, и само собой сотрудничество в будущем поможет развить в Грузии это направление.