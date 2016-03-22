Новости экономики за 22.03.2016

Новости Беларуси. Эксперты международного торгового центра провели мастер-класс для белорусских производителей. Тренинг состоялся в рамках общей программы по подготовке страны к вступлению во Всемирную торговую организацию. Когда Беларусь будет готова стать членом ВТО и какие шаги нам еще предстоит сделать на этом пути?

Путь в ВТО

Беларусь в течение года может завершить подготовительный процесс по вступлению в ВТО. Важное условие – это работа по мировым стандартам.

Один из новых инструментов 22 марта презентовали белорусским компаниям и чиновникам – это базы данных, которые активно используют эксперты международного торгового центра. Они позволяют исследовать новые рынки и расширять географию экспорта. Именно такая задача сегодня стоит перед белорусскими производителями.

Валерий Колесник, заместитель директор Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Республики Беларусь:

Это не просто какие-то институты сами собирают информацию, а данные представляет в том числе и Белстат. Поэтому, когда вы пользуетесь такими базами данных, вы уверены, что вы пользуетесь официальной статистикой и ваши расчеты будут верны.

Бесполезный пластик

Белорусы оказались в заложниках у пластика. Сегодня Банковский процессинговый центр сообщил о сбое в системе. В итоге в первой половине дня клиенты большинства банков не смогли рассчитаться карточкой и снять деньги в банкоматах. К обеду проблему удалось ликвидировать.

По информации банка:

Все ситуации необоснованных блокировок денежных средств на счетах клиентов банков, подключенных к Центру, будут устранены до конца дня. В случае дальнейшего возникновения неурегулированных вопросов, связанных с остатками на счетах, просим обращаться в банки, выпустившие карты.

На каникулы

Отдохнуть в Беларуси этим летом можно от 2,5 миллионов. Такова цена путевки на двоих за две недели на турбазе без питания. Санатории предлагают каникулы на 12 дней, с питанием и лечебными процедурами - от 9 миллионов на двоих. Максимум в белорусских здравницах - 19 миллионов на одного человека.

Квадрат идет на спад

Квадратный метр в столице подешевел на 115 долларов с начала года. Таким образом, типовая однокомнатная квартира площадью 40 метров стоит на 4600 долларов меньше, чем в январе. Падает в цене как «вторичка», так и новостройка, правда, не столь динамично. В Минске рыночная стоимость «свежих» квартир сегодня 1130 долларов за метр.

Еще одна тенденция этого года – столица опережает регионы по скорости снижения стоимости на жилую недвижимость. Если в Минске за неделю квадрат теряет в среднем 1%, то в Витебске, Бресте, Могилеве – 0,7 пункта, а в Гомеле темпы удешевления менее половины процента.

Вадим Тачкин, директор инвестиционной компании:

Не бывает так, что в столице дешевеет, а в регионах цены стоят на месте. Там в основном продавцы, если мы говорим о юридических лицах, - это одна-две-три компании, которые строят, практически не конкурируя между собой.

На торгах белорусский рубль 22 марта укрепился к корзине валют. Доллар подешевел на 94 рубля. По Нацбанку завтра он 20.219. Евро просел сильнее, потерял 163 пункта и движется к отметке в 22 с половиной. Российский рубль укрепился более чем на 2 рубля, 297,5 его курс на среду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.