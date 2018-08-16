«Продукты высокого качества по конкурентной цене». Предприятие «Белгипс» готовится к выпуску первой продукции

Новости Беларуси. Современное и экспортоориентированное. Новое предприятие «Белгипс» в Гатово готовится к выпуску первой продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Завод будет специализироваться на производстве гипсовых изделий и строительных смесей. Его мощностей хватит на полное обеспечение потребностей внутреннего рынка, на экспорт пойдет две трети продукции. География поставок – страны Балтии, Украина, Польша, регионы России.

Строительно-монтажные работы завершены почти на 100 %, оборудование проходит окончательную проверку, а один пусковой комплекс уже сдан.

Станислав Бабицкий, директор ОАО «Белгипс»:

Будет дополнительно создано порядка 250 рабочих мест. Во-вторых, это будет высокотехнологичное производство. В-третьих, мы практически полностью исключим импорт в страну, который на сегодняшний день ввозится. Четвертый положительный момент – это будет экспортоориентированное предприятие, одно из самых современнейших предприятий, потому что на сегодняшний день здесь собраны производители мировых брендов.

Будет снижен и расход электроэнергии и газа на единицу выпускаемой продукции. То есть мы рассчитываем на продукты высокого качества по конкурентной цене.

В предприятии задействованы российские и немецкие инвестиции, сумма вложений – около 70 миллионов евро.