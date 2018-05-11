Белорусский опыт и китайский успех. В «Великом камне» к 2020 году объем инвестиций может достичь 2 миллиардов долларов

Новости Беларуси. Два миллиарда долларов в инвестициях – именно на такую цифру готов выйти «Великий камень» уже к 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день рождения китайско-белорусского технопарка число его резидентов увеличилось до 34. Новичок – это проектный институт, созданный для генерации идей и ускорения строительства производств. Впрочем, китайские партнеры отметили, что в парках-близнецах в Средней Азии понадобилось гораздо больше времени, чтобы достичь результатов, которые уже есть у белорусского. В 2019 году число компаний-резидентов может удвоиться.

Оксана Семашко, СТВ:

Мы находимся в одной из творческих мастерских института. Как раз сейчас здесь активно обсуждают новый проект. Кстати, благодаря совместной работе наших и китайских специалистов, вдвое удастся сократить время строительства новых производств и, что немаловажно, значительно сэкономить деньги.

Сяо Цин, главный инженер китайской компании в новом институте уже сплотил вокруг себя архитекторов и инженеров-конструкторов. На повестке – производство новых химических материалов. В долгий ящик дела здесь откладывать не принято. Поэтому уже в первый рабочий день – все полны энтузиазма. В трудолюбии, известно, – вся китайская мудрость.

Сяо Цин, главный инженер ООО «Пекин Цзяньи инвестиционное развитие»:

Мы с белорусскими специалистами хотим разработать пример научного исследования химического материала и электрической продукции, другие научные достижения.

Сегодня в индустриальном парке «Великий камень» 34 резидента. Для них указом Президента здесь созданы особые условия для работы. Административная волокита и масса проверок для бизнесменов уже остались позади. Оттого и число мировых компаний теперь стремительно растёт. «Великий камень» сегодня самый масштабный проект по привлечению в Беларусь прямых инвестиций из КНР. План развития парка был подписан лично лидерами двух стран.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Беларуси:

Процесс строительства нашего парка придает такую уверенность бизнесменам, инвесторам. Мне думается, именно у делового сотрудничества между Китаем и Беларусью большой потенциал.

В своеобразном международном экогороде с высокотехнологичным и инновационным производством в 25 километрах от Минска в 2018 году появилось 11 новых резидентов. Германия и Израиль пришли с внушительным капиталом. Выпускают всё – от беспилотников и солнечных батарей до подводных роботов. На экспорт без преувеличения работают на 100%.

Вскоре новый проект в «Великом камне» запустит резидент из США. Активный инвестор готов вкладываться на белорусской земле в выпуск станков с лазерным оборудованием. Привлекают бизнесменов в Синеокую упрощенные логистические нагрузки и расположение в центре Европы. Плюс перспектива выхода на Евразийский экономический рынок.

Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

В 2018 году десять резидентов завершат регистрацию и оформление аренды, начнут работу в этом парке.

Есть у наших восточноазиатских партнёров и более глобальные проекты. Среди них большинство – в сфере высоких технологий. Так, к примеру, создание интернет-платформы промышленно-строительной индустрии. Так называемые «облачные технологии» сегодня на расстоянии вытянутой руки. А совсем недавно казались нам такими заоблачными.

Чжан Мин, директор ООО «Пекин Цзяньи инвестиционное развитие»:

Нужно использовать научно-технические приемы, чтобы изменить классическую отрасль и направить её в сторону интернета, автоматической обработки данных и интеграции.

Мир сейчас переживает четвёртую промышленную революцию. И Беларусь старается идти в ногу со временем. Ускорить работу в «Великом камне» новые технологии действительно помогут. Причём использовать их собираются не только в индустриальном парке, а по всей Беларуси. Ведущий опыт учёных и проектировщиков будут использовать при возведении домов, клиник и школ – современный подход в развитии архитектуры. Словом, новый институт должен стать флагманом проектного дела в Беларуси.

Сергей Григорьев, директор «Института Белгоспроект»:

Один проект мы уже практически завершили. Это центр белорусско-китайского научного сотрудничества.

Институт открыли аккурат к третьему дню рождения индустриального парка «Великий камень». Это своеобразный сплав успешной китайской компании с 35-летней историей и белорусской организации, которая накопила определённый опыт за 85 лет. На всё про всё понадобилось всего полгода. И уже есть ощутимые дивиденды. В 2018 году здесь уже вышли больше чем на миллиард долларов в инвестициях. Вместе с тем создаются и новые рабочие места. За несколько лет их число вырастет на шесть тысяч.

Павел Утюпин, заместитель министра экономики Беларуси:

Прямые иностранные инвестиции за 2017 год – 113 миллионов долларов. До 2020 года стоит задача, чтобы таких инвестиций было два миллиарда долларов.