Белорусский металлургический завод получит финансовую поддержку

Новости Беларуси. Белорусский металлургический завод выпустит валютные облигации на 240 млн долларов. Это предусмотрено проектом указа, который представили 9 ноября президенту. Александр Лукашенко, в свою очередь, положительно оценил документ в целом. В ближайшие годы завод получит дополнительные валютные средства, которые сможет направить на развитие производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский металлургический завод не случайно называют национальным достоянием нашей страны. Где-то 85% продукции предприятия Жлобина идет за границу – в 50 государств. То есть это белорусская марка известна почти везде.

О финансово-экономической работе завода недавно шла речь в ходе посещения БМЗ президентом. Предприятию 30 лет. Оно активно модернизируется. А значит, берет кредиты, которые надо отдавать. А нужны же и оборотные деньги. Предложение выпустить облигации было высказано тогда же. Сегодня такую возможность обсудили уже в Минске.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы предложили эмиссию облигаций, я так понимаю, для того, чтобы ослабить пресс финансовый на предприятие и получить какую-то развязку существующего финансового положения. Вот я хотел бы, Владимир Ильич, вы доложите по этому вопросу с Леонидом Васильевичем, в каком направлении будем действовать, какие здесь у нас настороженности, опасности. Я так понимаю, с банками договоренность, банками нашими. Поэтому здесь риски, конечно, поменьше. Это наши банки. Мы тут разберемся, если где-то допустили ошибку. Но, тем не менее, возможно, подобные вопросы будут и впредь возникать, я хотел бы, чтобы вы меня в этом плане не только проинформировали, но и просветили.

Ситуация на внешних рынках непростая. Экспорт БМЗ не упал. География и объемы поставок даже расширились. А вот выручка уменьшилась. Стоимость стали падает. С начала года цена просела на треть.

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

Продолжает оставаться сложная ситуация на рынках. Темпы роста экспорта не остановились, уровень в натуральном выражении составляет 111,3% за 10 месяцев 2015 года к 10 месяцам 2014-го. При этом в денежном выражении это составляет 78,8%. Мы сохранились на всех рынках, которые были.

Поддержать объем оборотных средств через выпуск облигаций – это выгоднее, чем брать кредит. Условием президента было выполнение задач по снижению себестоимости продукции. Иначе в конкурентной борьбе не выжить.

Александр Полонейчик, начальник дирекции планово-экономического анализа ОАО «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

На предприятии жестко выполняется политика по снижению себестоимости. Оперативно, за 10 месяцев, получено эффекта около 70 млн долларов, что в эквиваленте составляет 7,3 процента себестоимости. То есть тот небольшой процент рентабельности, который мы имеем сегодня, получен за счет внутренних резервов.

Освоение новых рынков, а значит и разгрузка складов – еще одно требование.

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

Мы выполняем поставленные задачи по сохранению, умножению, увеличению экспортных поставок. С момента поставленной задачи во время посещения президентом Республики Беларусь БМЗ, экспорт не уменьшился, мы приросли дополнительными поставками продукции в Канаду – это абсолютно новый для нас рынок, сохранились на действующих и традиционных рынках. Идет сложная, кропотливая работа, которая усугубляется или имеет большие последствия из-за ценовой войны, которая вызвана перепроизводством стали в мире. Загрузка мощностей составляет всего 74%.

Александр Лукашенко в целом одобрил возможность эмиссии облигаций БМЗ. Ожидается, что в ближайшее время будет подписан соответствующий документ. Процентный доход по облигациям составит до 8,5% годовых, они будут выпущены сроком на 5 лет.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Жизнь заставила подготовить указ об облигационном займе на сумму 240,5 млн долларов для БМЗ. Ввиду каких обстоятельств? Во-первых, резко упали цены на продукцию, в частности БМЗ. Только в этом году из-за падения цен предприятие потеряло порядка 280 долларов на тонне к прошлому году.

Выпуск облигаций уже позволил существенно поправить ситуацию на МТЗ и «Гомсельмаше». Белорусскому металлургическому заводу облигационный займ позволит высвободить оборотные средства и направить их на развитие. Железо во всех его разновидностях еще долго останется главным массовым конструкционным материалом в мире.