Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали около 70 новых форм удобрений. Их можно использовать для всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых в стране.

Подкормка увеличивает плодородие почвы,

оно, кстати, в последние 8 лет повышается и делает урожай более устойчивым к перепадам погоды. Все меры направлены на то, чтобы с каждого гектара земли собирать максимальный урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.