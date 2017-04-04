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Белорусские ученые разработали около 70 новых форм удобрений

04 апреля 2017 16:33
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Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали около 70 новых форм удобрений. Их можно использовать для всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых в стране.

Подкормка увеличивает плодородие почвы,

оно, кстати, в последние 8 лет повышается и делает урожай более устойчивым к перепадам погоды. Все меры направлены на то, чтобы с каждого гектара земли собирать максимальный урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские ученые разработали около 70 новых форм удобрений-1

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Мы уже и в прошлом году подошли к тому пределу, когда практически полностью отказались от закупки продовольственной муки именно для целей хлебопечения.

Республика Беларусь уже достигла того показателя, что нет необходимости закупать.

Собственное производство пшеницы многократно перекрывает потребности Республики Беларусь в продовольственном зерне.

# Экономика # Ученые # Фотофакт # Дмитрий Лужинский

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