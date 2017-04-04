Минприроды определило, где можно ловить угря не соблюдая промысловую меру

Новости Беларуси. Министерство природы установило, на каких реках Беларуси можно ловить угря без соблюдения промысловой меры в рыболовных угодьях.

Всего в перечне водоемов 21 озеро и 16 рек, все они расположены в Минской и Витебской областях.

В это же самое время вступил в силу запрет на добычу, заготовку или закупку восточной речной креветки.

В Беларуси существует лишь один водоем, где водится креветка –

искусственное озеро Белое в Березовском районе. Кстати, скоро вступит в силу запретна вылов судака, он будет действовать с 15 апреля по 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.