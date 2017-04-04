Новости экономики за 04.04.2017

И о курсах валют на 5 апреля. Доллар укрепился почти на копейку до 1 рубля 88 копеек. Евро вырос на пару пунктов.

Завтра по Нацбанку 2 рубля ровно. Российский рубль снизился незначительно и за 100 дают 3 рубля 34 копейки белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.