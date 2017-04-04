Прямой эфир

Новости экономики за 04.04.2017

04 апреля 2017 16:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Собственное производство пшеницы многократно перекрывает потребности Республики Беларусь в продовольственном зерне.

В этом году под посевную выделено почти 2,5 миллиона гектаров земли.

Планы на урожай-2017 – около 9 миллионов тонн зерна.

Белорусские ученые разработали около 70 новых форм удобрений.

Проект гидроэлектростанции, который разработали в Витебске, заинтересовал Словацких бизнесменов

Министерство природы установило, на каких реках Беларуси можно ловить угря без соблюдения промысловой меры в рыболовных угодьях

Новости экономики за 04.04.2017-1

И о курсах валют на 5 апреля. Доллар укрепился почти на копейку до 1 рубля 88 копеек. Евро вырос на пару пунктов.

Завтра по Нацбанку 2 рубля ровно.

Российский рубль снизился незначительно и за 100 дают 3 рубля 34 копейки белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
Россия будет ежегодно поставлять в Беларусь 24 млн тонн нефти до 2024 года
04 апреля 2017 13:35

Россия будет ежегодно поставлять в Беларусь 24 млн тонн нефти до 2024 года

Специалисты Россельхознадзора проинспектируют закрытые для поставок белорусские предприятия
04 апреля 2017 13:33

Специалисты Россельхознадзора проинспектируют закрытые для поставок белорусские предприятия

Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси
04 апреля 2017 10:40

Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси