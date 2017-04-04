Новости экономики за 04.04.2017

Новости Беларуси. Собственное производство пшеницы многократно перекрывает потребности Республики Беларусь в продовольственном зерне.
В этом году под посевную выделено почти 2,5 миллиона гектаров земли.
Планы на урожай-2017 – около 9 миллионов тонн зерна.
Белорусские ученые разработали около 70 новых форм удобрений.
Проект гидроэлектростанции, который разработали в Витебске, заинтересовал Словацких бизнесменов
Министерство природы установило, на каких реках Беларуси можно ловить угря без соблюдения промысловой меры в рыболовных угодьях