Россия будет ежегодно поставлять в Беларусь 24 млн тонн нефти до 2024 года

Новости Беларуси. Россия будет поставлять в Беларусь до 24 миллионов тонн нефти в год. Об этом 4 апреля сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

Поставки российской нефти в нашу страну возобновят в прежних объемах не позже 13 апреля. Новое соглашение по нефти будет действовать до 2024 года включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.