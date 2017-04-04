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Россия будет ежегодно поставлять в Беларусь 24 млн тонн нефти до 2024 года

04 апреля 2017 13:35
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Новости Беларуси. Россия будет поставлять в Беларусь до 24 миллионов тонн нефти в год. Об этом 4 апреля сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

Поставки российской нефти в нашу страну возобновят в прежних объемах не позже 13 апреля. Новое соглашение по нефти будет действовать до 2024 года включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия будет ежегодно поставлять в Беларусь 24 млн тонн нефти до 2024 года-1

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Будут возобновлены поставки нефти в Беларусь в тех объемах, которые прописаны действующим соглашением, то есть 24 млн тонн в год. Такие объемы должны поставляться с нынешнего года и до 2024 года включительно. При этом до 2019 года включительно из 24 млн 18 будет направляться на переработку на НПЗ, а 6 млн будет «перетамаживаться», ввозные пошли от «перетаможки» будут поступать в бюджет Республики Беларусь.

# Экономика # Беларусь-Россия # Владимир Семашко

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