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Белорусские товары прибудут в Китай в 5 раз быстрее, чем раньше

06 мая 2017 14:24
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Новости Беларуси. Время в пути сократилось в 5 раз. 6 мая со станции «Сморгонь» отправился по Шелковому пути в Китай первый контейнерный поезд с белорусскими товарами. Загружен он стройматериалами, произведенными в Гродненской области.

Составу, в котором 40 вагонов, предстоит преодолеть около 10 тысяч километров до китайского города Чэнду.

Маршрут пролегает через Украину и Россию. Ранее белорусские производители использовали морской путь для доставки товаров в КНР. На это уходило до двух месяцев.

Благодаря железной дороге груз прибудет в пункт назначения уже на 12 сутки.

Белорусские товары прибудут в Китай в 5 раз быстрее, чем раньше -1

Александр Лизунов, заместитель начальника службы внешнеэкономической деятельности Управления Белорусской железной дороги:
Сегодня основной поток грузов идет из Китая в Европу, а обратно возвращаются, в основном, порожние контейнеры.

Вот это, как раз, нам потенциал для того, чтобы наши экспортеры могли удешевлять перевозку, включиться в эту перевозку возвратом.

Интерес к тому, чтобы поставлять товар в Китай по железной дороге, проявляют многие белорусские предприятия. Специальные контейнеры с холодильными установками позволят сохранить свежесть и вкус наших натуральных продуктов для китайских потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Китай # Фотофакт

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