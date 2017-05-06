Белорусские товары прибудут в Китай в 5 раз быстрее, чем раньше

Новости Беларуси. Время в пути сократилось в 5 раз. 6 мая со станции «Сморгонь» отправился по Шелковому пути в Китай первый контейнерный поезд с белорусскими товарами. Загружен он стройматериалами, произведенными в Гродненской области.

Составу, в котором 40 вагонов, предстоит преодолеть около 10 тысяч километров до китайского города Чэнду.

Маршрут пролегает через Украину и Россию. Ранее белорусские производители использовали морской путь для доставки товаров в КНР. На это уходило до двух месяцев.