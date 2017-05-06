Белорусские товары прибудут в Китай в 5 раз быстрее, чем раньше

Новости Беларуси. Время в пути сократилось в 5 раз. 6 мая со станции «Сморгонь» отправился по Шелковому пути в Китай первый контейнерный поезд с белорусскими товарами. Загружен он стройматериалами, произведенными в Гродненской области.
Составу, в котором 40 вагонов, предстоит преодолеть около 10 тысяч километров до китайского города Чэнду.
Маршрут пролегает через Украину и Россию. Ранее белорусские производители использовали морской путь для доставки товаров в КНР. На это уходило до двух месяцев.
Благодаря железной дороге груз прибудет в пункт назначения уже на 12 сутки.
Александр Лизунов, заместитель начальника службы внешнеэкономической деятельности Управления Белорусской железной дороги:
Сегодня основной поток грузов идет из Китая в Европу, а обратно возвращаются, в основном, порожние контейнеры.
Вот это, как раз, нам потенциал для того, чтобы наши экспортеры могли удешевлять перевозку, включиться в эту перевозку возвратом.
Интерес к тому, чтобы поставлять товар в Китай по железной дороге, проявляют многие белорусские предприятия. Специальные контейнеры с холодильными установками позволят сохранить свежесть и вкус наших натуральных продуктов для китайских потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.