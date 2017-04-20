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Белорусская железная дорога рассчитывает на увеличение потока грузов из Китая

20 апреля 2017 10:38
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога рассчитывает на увеличение потока грузов из Китая. В Минске прошли переговоры представителей транспортных ведомств двух стран. Договорились о более широком использовании контейнерных экспресс-поездов.

В эти дни в Минске собрались представители железных дорог из 25 стран. Обсуждается то, как улучшить качество обслуживания пассажиров и сделать этот вид транспорта привлекательнее для клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская железная дорога рассчитывает на увеличение потока грузов из Китая-1

Тадеуш Шозда, председатель комитета организации сотрудничества железных дорог:
Между портами Юго-Западной Азии и Европы 99% грузов перевозится морским транспортом, только 1% – по железным дорогам. Это нас не устраивает. Мы тоже бы хотели транзит через Китай, Казахстан, Японию, Южную Корею. Там же огромная экономика.

Белорусская железная дорога рассчитывает на увеличение потока грузов из Китая-4

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:
Организация уникальная, она объединяет два континента – Европу и Азию. И 26 стран, они разные и развитию, и по состоянию. Тот документ, который позволит загрузить в любой из этих стран груз, и он будет идти беспрепятственно в любую страну нашей организации.

Белорусская железная дорога на время приближающихся больших выходных запустит три дополнительных поезда межрегиональных линий. Всего в праздничные дни в апреле и мае назначено более 70 дополнительных поездов.

# общество # Белорусская железная дорога # Владимир Морозов # Тадеуш Шозда

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