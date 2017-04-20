Новости Беларуси. Белорусская железная дорога рассчитывает на увеличение потока грузов из Китая. В Минске прошли переговоры представителей транспортных ведомств двух стран. Договорились о более широком использовании контейнерных экспресс-поездов.

В эти дни в Минске собрались представители железных дорог из 25 стран. Обсуждается то, как улучшить качество обслуживания пассажиров и сделать этот вид транспорта привлекательнее для клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.