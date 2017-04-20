Белорусская железная дорога рассчитывает на увеличение потока грузов из Китая
Новости Беларуси. Белорусская железная дорога рассчитывает на увеличение потока грузов из Китая. В Минске прошли переговоры представителей транспортных ведомств двух стран. Договорились о более широком использовании контейнерных экспресс-поездов.
В эти дни в Минске собрались представители железных дорог из 25 стран. Обсуждается то, как улучшить качество обслуживания пассажиров и сделать этот вид транспорта привлекательнее для клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тадеуш Шозда, председатель комитета организации сотрудничества железных дорог:
Между портами Юго-Западной Азии и Европы 99% грузов перевозится морским транспортом, только 1% – по железным дорогам. Это нас не устраивает. Мы тоже бы хотели транзит через Китай, Казахстан, Японию, Южную Корею. Там же огромная экономика.
Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:
Организация уникальная, она объединяет два континента – Европу и Азию. И 26 стран, они разные и развитию, и по состоянию. Тот документ, который позволит загрузить в любой из этих стран груз, и он будет идти беспрепятственно в любую страну нашей организации.
Белорусская железная дорога на время приближающихся больших выходных запустит три дополнительных поезда межрегиональных линий. Всего в праздничные дни в апреле и мае назначено более 70 дополнительных поездов.