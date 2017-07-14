Белорусские сельхозтехнологии на Сахалине: белорусско-российский пилотный проект стартует в октябре

Новости Беларуси. Животноводческий комплекс по белорусским технологиям возведут на Сахалине уже в октябре. Этот пилотный белорусско-российский проект объединит ферму на тысячу коров и предприятие по переработке молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На всех этапах строительства современного агрокомплекса используется белорусский опыт. Даже коров на остров привезут из нашей страны. Ожидается, что готовая продукция комплекса попадет на рынки не только материковой России, но и Китая, Кореи и Японии.