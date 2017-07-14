Белорусские сельхозтехнологии на Сахалине: белорусско-российский пилотный проект стартует в октябре

Новости Беларуси. Животноводческий комплекс по белорусским технологиям возведут на Сахалине уже в октябре. Этот пилотный белорусско-российский проект объединит ферму на тысячу коров и предприятие по переработке молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На всех этапах строительства современного агрокомплекса используется белорусский опыт. Даже коров на остров привезут из нашей страны. Ожидается, что готовая продукция комплекса попадет на рынки не только материковой России, но и Китая, Кореи и Японии.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Все новое передовое, которое есть, которое присуще, предположим, агрогородкам Республики Беларусь, мы тоже самое планируем там адаптировать. Очень заинтересованы именно в нашем опыте. Они хотят с помощью наших специалистов обеспечить производство раннего картофеля на территории Сахалина. Также производство земляных культур по технологии Республики Беларусь.
Кроме всего прочего в поселке построят агрогородок на 50 домов. В его создании также примут участие белорусы.