Все нюансы опеки пропишут в договоре: в Беларуси официально появятся замещающие семьи для одиноких пожилых

Новости Беларуси. Такой вид опеки для нашей страны новый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о ситуации, когда человек или семья оказывают социальные услуги старикам, при этом живут вместе и ведут общий бюджет. Все нюансы опеки пропишут в договоре.
Контролировать процесс будут социальные службы.
Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Я думаю, что речь идет не о корыстных интересах, а все-таки о человеческих отношениях.
Между тем, в стране практика, когда помощь пожилым оказывается в семьях, уже существует. Ее лишь обоснуют законодательно. Новое положение вступит в силу уже с 25 декабря.
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