В нескольких вузах Беларуси плата за обучение поднялась на 10%

Новости Беларуси. Вузы страны принимают заявления на платную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У потенциальных студентов-платников есть время определиться с выбором специальности до 4 августа.

Кстати, в некоторых вузах плата за обучение для первокурсников поднялась на 10 %. Например, будущие программисты заплатят за год обучения 2750 рублей.

Руководство ВУЗа повышение стоимости объясняет увеличением ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций. Будущие стоматологи заплатят за первый год обучения 2298 рублей – это больше, чем физики и химики. Абитуриенты этих специальностей (а скорее их родители) раскошелятся на 2064 рубля в год.