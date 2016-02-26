Белорусские сельхозпредприятия пройдут аттестацию на сертификаты, которые позволят работать в ОАЭ

Новости Беларуси. Новые рынки покоряет белорусская сельхозпродукция. Уже в ближайшее время наши предприятия пройдут аттестацию на сертификаты, которые позволят работать в Объединенных Арабских Эмиратах. Причем производители, которые имеют сертификаты ЕС, доступ на мусульманский рынок получат автоматически.

Такая договоренность достигнута в ходе визита белоруской делегации в Эмираты. Наша продукция в этой стране уже зарекомендовала себя, однако теперь появился реальный шанс существенно нарастить объемы.

Алексей Богданов, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Зерновые культуры, молоко, мясо, хлебобулочные изделия – все интересует наших коллег из Арабских Эмиратов. Объемы только большие, и это не просто на рынок Арабских Эмиратов. Ведь там есть очень много свободных экономических зон, где не облагаются пошлинами, налогами, ничем. И через эти свободные экономически зоны, как ворота в мир арабских государств, мы можем проходить и дальше двигать наши продукты в целом на весь регион Персидского залива.

Анатолий Гришук, генеральный директор мясокомбината:

Я, когда ехал туда, завез килограмм 10 нашей продукции, естественно, из говядины. Не буду лукавить – восхищение. Уже есть заявки, есть о чем говорить. И рынок есть, но нам нужно завершить вопрос аттестации в системе халяля.

Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты меняют свою стратегию ведения сельского хозяйства. Ориентация – на инвестиции в страны с богатыми водными ресурсами. Большой интерес есть и к Беларуси. Группа инвесторов вскоре посетит нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.