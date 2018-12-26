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Белорусские производители нашли новый способ бороться с подделками своей продукции на российском рынке

26 декабря 2018 16:53
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия объединили свои системы электронной ветеринарной сертификации. Речь о сыром мясе, молоке и рыбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К апрелю 2019 года должна заработать и общая электронная сертификация уже готовой продукции, которая идет напрямую в магазины. Теперь движение белорусских колбас, масла, кефира, глазированных сырков и молока в таре можно будет проследить от поля до прилавка. Это поможет белорусским производителям бороться с подделками собственной продукции, которые встречаются на российском рынке.

Больше новостей экономики за 26 декабря здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика

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