Белорусские производители нашли новый способ бороться с подделками своей продукции на российском рынке

Новости Беларуси. Беларусь и Россия объединили свои системы электронной ветеринарной сертификации. Речь о сыром мясе, молоке и рыбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К апрелю 2019 года должна заработать и общая электронная сертификация уже готовой продукции, которая идет напрямую в магазины. Теперь движение белорусских колбас, масла, кефира, глазированных сырков и молока в таре можно будет проследить от поля до прилавка. Это поможет белорусским производителям бороться с подделками собственной продукции, которые встречаются на российском рынке.