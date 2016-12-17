Белорусские продукты в России и Прибалтике: как и почему разнятся мнения покупателей и проверяющих органов

Белорусские хлеба добрались, куда белорусские аисты не долетают. Вкус хрустящей корки от минских пекарей теперь оценят индонезийские раджи и израильские потребители. На днях заключен контракт на поставку нашей продукции в эти дальние страны.

Чтобы главный продукт сохранял свои свойства, на наших хлебозаводах внедряют шоковую заморозку. А вот традиционное похолодание к белорусским продуктам на российском рынке шоком не стало. Перед новогодними праздниками такое часто случается.

Татьяна Сайганова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Наши предприятия стали создавать конкуренцию, соответственно, российским предприятиям. И мне кажется, что тут какая-то недобросовестная конкуренция, потому что я качество белорусской продукции изнутри знаю. У нас самые жесткие на всем постсоветском пространстве требования.

Наша страна в пятерке молочных держав мира. Молоко для Белой Руси – белая нефть. Из цехов белорусских молокозаводов экспортные реки текут во все континенты планеты. И только в России есть претензии.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Под брендом наших предприятий пытаются сегодня продать продукцию и, естественно, заработать на этом. Щучинский сырзавод. Россельхознадзор выявил несоответствие. Когда наши службы начали разбираться, то сыр фальсифицирован, он не принадлежит Щучинскому сырзаводу. Обратились в полицию Российской Федерации, но там отказали в возбуждении уголовного дела.

У обычных россиян мнение заметно отличается от умозаключения лаборантов Россельхознадзора. Ведь лучше всяких реагентов вкусовые рецепторы потребителей.

Покупатели:

Тушонка идет, ветчина. Открываете банку, а там просто кусок мяса. Как в старые добрые времена.

Мы привыкли к качеству, поэтому и берем.

Покорили белорусские продукты и «железную леди» российской политики Валентину Матвиенко. О своих гастрономических предпочтениях она рассказала не так давно в интервью программе «Картина мира».

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Очень люблю белорусские мясные изделия. Такой забытый натуральный вкус мяса. На самом деле очень вкусная продукция.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Всем нравится белорусское продовольствие. Мне оно тоже нравится – качественное, хорошее продовольствие. Второй вопрос, что вот эти действия по проверке, обнародованию результатов проверки отдают популизмом.

Даже такое положительное отношения у высоких чинов российской власти к белорусской еде наводит на мысли. Российские лоббисты «съесть» главных конкурентов – белорусские мясокомбинаты, и сырзаводы – в равной борьбе не могут. Может, поэтому главе Россельхознадзора с заморской фамилией так не нравятся деликатесы из самой близкой страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, стакан молока или кусок хлеба застревает.

К этим санкциям даже сами россияне не очень-то прислушиваются, а на Западе вообще время рассвета для наших продуктов. В Брюсселе на мировом конкурсе «Superior Taste Award» – эта такая вот «мировая продовольственная Олимпиада» – аж у двух белорусских предприятий золото. Причем медали сразу за несколько продуктов.

Кристиан де Боу, глава Международного института вкуса и качества ITQI:

Оценка в две звезды – замечательный вкус. И все четыре ваших продукта получили более 80% голосов. И это при том, что в конкурсе участвовали более полутора тысяч разных компаний.

Впрочем, белорусские продукты раскусили потребители от Атлантического до Индийского океанов.

Сухопутная Синеокая со своей рыбой даже занимает рынки в традиционных рыбных странах.

Латвийские производители сейчас и сами, как говорится, не как «шпроты в масле», не в особо выигрышном положении. Вследствие российских санкций вынуждены искать новые рынки сбыта. Плюс ко всему, что вполне естественно, заградительные пошлины защищают интересы местных изготовителей. Но шанс пробиться на латвийские полки у белорусских продуктов все же есть. И некоторые наши белорусские товары здесь полюбились и знают их не хуже, чем у нас рижский бальзам или шоколад «Лайма».

Кстати, и латвийские, и белорусские бренды, как оказалось, в продаже не конкурируют, а друг друга, скорее, дополняют. Мы заглянули в один из крупнейших супермаркетов Риги. Вот и приятное соседство на полке белорусского продукта с местным. Влилась в ассортимент и наша минералка. В стране, что славится рыбным промыслом, встречаются и белорусские рыбные деликатесы.

Покупатели:

Самые хорошие впечатления от всего белорусского. Селедочка вкусная.

Белорусские мясные изделия покупаем. На фоне политики начинают и белорусскую продукцию прижимать, и европейскую, а когда отношения нормальные, все это покупается, торгуется.

Белорусские товары – не редкость и в продовольственной корзинке депутата Латвийского сейма Артура Рубикса. Разговор, кстати, ведем в белорусском магазине в Риге. О качестве наших продуктов он может судить не только по вкусу, ведь лично бывал на производствах.

Артур Рубикс, депутат Латвийского сейма:

У вас и мясные продукты очень высокого качества. Когда бываю в Минске, покупаю обязательно колбаски, потому что это действительно настоящая колбаса, как она должна быть. Все знают, что белорусское качество – это все-таки высокий стандарт, высокий ГОСТ.

Этот фирменный магазин белорусских продуктов хорошо знаком рижским покупателям.

Покупатели:

В моем окружении все знают, что белорусские товары – на пять с плюсом.

В преддверии Нового года захотелось угостить вкусными натуральными продуктами, сладостями. Знаю вашу продукцию как качественную, в которой используется натуральное сырье.

Александр Матиевский, председатель правления белорусского зарубежного предприятия ООО «Белпищепром»:

Настороженно относились к кондитерской группе, потому что европейское законодательство защищает рынок путем пошлин на белковые составляющие, на содержание сахара, но те, кто хоть раз попробовал эту продукцию у нас в магазине, возвращаются.

Александр Матиевский больше 10 лет представляет в Латвии, Литве и Эстонии белорусских производителей. В чем соль успеха, знает точно. Ведь именно белорусская соль закрыла почти половину потребности местного рынка, потеснив конкурентов из Дании, Польши и Германии.

Александр Матиевский, председатель правления белорусского зарубежного предприятия ООО «Белпищепром»:

Страны Прибалтики как раз очень хорошо вписываются в географию поставок. У нас разные были годы, несколько кризисов, потрясений, но рынок Прибалтики мы удержали.

В день продается вагон пищевой соли, в год – до 23 тысяч. А с этой новой упаковкой мозырская продукция «насолит» и скандинавским конкурентам – в Швеции и Финляндии новинки пришлись по вкусу.

Александр Матиевский, председатель правления белорусского зарубежного предприятия ООО «Белпищепром»:

Это гранулирования соль. Она используется в посудомоечных машинах. По своему составу она абсолютно чистая. Это то, что подарила природа. Продукт потрясающей чистоты.

Легендарное место – колоритный рижский рынок. Торговые ряды в бывших ангарах для дирижаблей – что Минская комаровка. И здесь целый павильон белорусских товаров.

Покупатель:

Выбираю для дома белье, подушки. Косметика и техника, мне нравятся плиты белорусские.

Речицкие полотенца с рижской достопримечательностью – Домским собором – здесь раскупают на сувениры. Эти товары «Made in Belarus», пожалуй, не случайно вписываются в местный колорит.

У Александра в Латвии шесть магазинов с белорусскими товарами. Здесь словно в мини-универмаге есть все – от хрусталя до холодильников. За 15 лет работы он привык к комплиментам покупателей – именно качество делает нашу продукцию востребованной.

Александр Ривкинс, директор сети магазинов белорусских товаров в Латвии:

Те же минские холодильники славятся давно, они у людей работают по 20-30 лет, качество не изменилось. Те же велосипеды сделаны из настоящих материалов.

Впрочем, как уже повелось, после новогодних праздников пыл Россельхознадзора спадет и, как бывает, после хмельного напитка назреет необходимость в приеме белорусского кисломолочного.