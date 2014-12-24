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Белорусские предприятия возобновляют поставки продовольствия в Россию

24 декабря 2014 18:30
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия возобновляют поставки продовольствия в Россию. Так, накануне были сняты ограничения еще с 4 мясокомбинатов. В их число вошли  Молодечненская  и две Брестские фабрики, а также  Рогачевское молочно-консервное предприятие.  

Анна Коренькова — настоящий профи своего молочного дела. На Рогачевском комбинате трудится больше 30 в лет. От зоркого глаза специалиста  лаборатории ни одна пылинка не пройдет незамеченной. Признается, претензии со стороны России к качеству продукции расстроили, ведь многоступенчатый контроль исключает любые негативные последствия.

Анна Коренькова, заместитель начальника лаборатории ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат»:
Мы уверены в качестве своей продукции. Всегда готовы сдать в любую аккредитованную лабораторию продукцию на испытания, хоть в европейскую, хоть в российскую лабораторию.

Информация о снятии Россией временного запрета на продукцию Рогачевского комбината прошла еще 23 декабря. Официального документа на предприятии еще не получали, но ждут его с нетерпением. Ведь почти 70% всей выпускаемой продукции шло на экспорт в Россию.

Иван Ткачев, заместитель генерального директора ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат»:
Наше предприятие с момента введения временного ограничения на ввоз продукции в Российскую Федерацию недополучило прибыли порядка 100 млрд. рублей.

Больше  недели прошло с тех самых пор, когда Россельхознадзор вновь разрешил поставку  вот этих тушек. Претензии у соседей были к качеству, причем исключительно к готовой  продукции. Но дабы предостеречь российских покупателей, экспорт в страну ограничили полностью. К слову, именно за качеством поставляемого товара на этом агрокомбинате  следят с особой тщательностью. Проверка ведется поэтапно: от кормов до готовых полуфабрикатов.

Юлия Асиненко, микробиолог:
Мы дополнительно ведем мониторинг. Мы возим наши образцы на исследование в аккредитованные лаборатории в Минск. Усилили контроль. 

24 декабря поставки  возобновлены. И это после четырех недельного перерыва, который и  ударил по доходам  агрокомбината, ведь почти 40% продукции здесь шло на российский рынок. 

Подсчитано: за время блокировки предприятие недополучило около 3 млн. долларов.

Тем не менее,  вопрос решен, налажено с российскими коллегами и сотрудничество по мониторингу качества поставляемого продовольствия.

Иосиф Полочанин, генеральный   директор ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»:
Мы заключили контракт и с Брянской межрегиональной лабораторией России, туда поставляем образцы нашей продукции. Будут предприняты с их стороны меры, чтобы более оперативно оповещать нас, если возникают какие-то вопросы при определении качества нашей продукции.    

Всего экспорт продовольствия в Россию наладили 17 белорусских предприятий. Хотя планировалась, что уже к 23 декабря буквально каждый мясокомбинат, продукция которого попала под ограничения,  возобновят свои поставки.  Тем не менее, 9  из них в  ожидании своей очереди. 

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
9 мясокомбинатов, которые у нас еще не открыты, это касается нарушений, якобы выявленных российской стороной нахождения в нашей продукции генома вируса африканской чумы. По этому блоку у нас были следующие договоренности: мы должны были предоставить российской стороне более полный пакет документов, касающиеся не только лабораторного контроля, но и мониторинга свинопоголовья  в сырьевых зонах данных предприятий и так далее.

Как отметили, в Министерстве для полного возобновления поставок прилагаются все необходимые усилия. Документы с проверками на оставшихся предприятиях уже отправлены в Россельхознадзор. Решение по ним ожидают в ближайшие дни, ускорения теперь ждут после обещания 23 декабря президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Предприятия Беларуси # Иосиф Полочанин # Анна Коренькова # Иван Ткачев # Юлия Асиненко

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