Белорусские предприятия самостоятельно начнут выпускать целлюлозу

Новости Беларуси. Сегодня в непростых экономических условиях многие субъекты хозяйствования находят новые товарные ниши. Например, в Беларуси производится много средств индивидуальной гигиены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборудование установлено европейское, целлюлоза как сырье для выпуска закупалась в Финляндии. Забастовка финских контрагентов лишила наших производителей необходимого сырья. Целлюлозу такого качества в стране не выпускают. На уровне правительства страны совместно с концерном «Беллесбумпром» было принято решение самим выпускать необходимую целлюлозу. Сейчас белорусские производители средств гигиены загружены сырьем полностью и более того, организованы поставки целлюлозы в Россию.