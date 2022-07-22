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Белорусские предприятия самостоятельно начнут выпускать целлюлозу

22 июля 2022 17:35
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Новости Беларуси. Сегодня в непростых экономических условиях многие субъекты хозяйствования находят новые товарные ниши. Например, в Беларуси производится много средств индивидуальной гигиены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские предприятия самостоятельно начнут выпускать целлюлозу-1

Оборудование установлено европейское, целлюлоза как сырье для выпуска закупалась в Финляндии. Забастовка финских контрагентов лишила наших производителей необходимого сырья. Целлюлозу такого качества в стране не выпускают. На уровне правительства страны совместно с концерном «Беллесбумпром» было принято решение самим выпускать необходимую целлюлозу. Сейчас белорусские производители средств гигиены загружены сырьем полностью и более того, организованы поставки целлюлозы в Россию.  

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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