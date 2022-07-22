Новости экономики за 22.07.2022

Новости Беларуси. Белорусы придумали, как обойти еще один санкционный барьер и превратить дорогой экспорт в выгодный импорт. Речь о собственном производстве целлюлозы. Тем временем Министерство экономики констатирует успешную переориентацию экспорта: продажи в Китай выросли в полтора раза. А Белорусская универсальная биржа активно расширяет международное представительство на своей площадке в рамках формирования общего биржевого рынка товаров ЕАЭС. Об этом расскажет наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспортерам белорусского льноволокна понадобится лицензия

Это не первый товар, к экспорту которого предъявляются специальные требования. В феврале 2022-го введено лицензирование вывоза сахара, причем независимо от страны его происхождения, а с апреля – лицензирование экспорта белорусского калия. Лицензии на экспорт льноволокна будет выдавать МАРТ по согласованию с концерном «Беллегпром». При этом саму возможность поставки льноволокна на экспорт уполномочен согласовать Минсельхозпрод. БУТБ провела тестовые торги в рамках формирования общего биржевого рынка товаров ЕАЭС

БУТБ провела тестовые торги в рамках формирования общего биржевого рынка товаров ЕАЭС. Представители Евразийской экономической комиссии наблюдали за ходом имитационных торгов в режиме онлайн. В последнее время в торгах активно участвуют компании из Китая, что может быть интересно российским производителям, готовым использовать биржу как дополнительный инструмент продаж, заключая транзитные сделки. В целом транзитная биржевая торговля – это новое динамично развивающееся направление, которое хорошо вписывается в концепцию общего биржевого рынка товаров. Санкции не помеха. Белорусские предприятия самостоятельно начнут выпускать целлюлозу. Подробности здесь. Минэкономики о переориентации экспорта: продажи в Китай выросли в 1,5 раза

Отраслевые заявки на импорт и предложения об экспортных поставках в Китай сформированы до конца 2022 года. Для работы на китайском рынке аккредитованы более 100 белорусских предприятий. Их усилиями за пять месяцев удалось увеличить экспорт в Китай в 1,5 раза до 0,5 миллиардов долларов. Задача, поставленная правительством до конца года, – удвоить валютную выручку от экспорта на этом направлении. Работая над этим, белорусские предприятия осваивают новый канал продаж – китайские маркетплейсы. Старт новым практикам в торговле задан после открытия Национального электронного павильона Беларуси, который ведет продвижение отечественных товаров через прямые трансляции на китайских электронных платформах. Центробанк России снизил ключевую ставку до 8 %

Центральный банк России сообщил о новом снижении ключевой ставки – с 9,5 до 8 % годовых, сокращение оказалось более существенным, чем ожидали многие эксперты. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано со сдержанной динамикой потребительского спроса. Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии