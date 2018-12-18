Белорусские предприятия предоставили свои возможности делегации из Пакистана

Новости Беларуси. Беларусь может принять участие в техническом перевооружении предприятий Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потенциальные возможности партнерам 18 декабря представили белорусские предприятия. Выставку организовали специально к официальному визиту в нашу страну Председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана.

Наша техника уже колесит по полям этой страны, но есть заинтересованность в расширении модельного ряда. Гости изучили новинки, в частности, самый мощный новый колесный трактор.

Дмитрий Корчик, заместитель министра промышленности Беларуси:

Поставлена задача главами наших государств увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Планируем в ближайшее время выехать в Пакистан, чтобы провести переговоры в части увеличения объемов поставки нашей техники, расширения номенклатуры, модельного ряда. Кроме того, мы планируем участвовать и в программах технического перевооружения предприятий Пакистана.

Акцент в белорусско-пакистанском экономическом сотрудничестве делается на сферы химической, текстильной и пищевой промышленности, машиностроение, строительство и сельское хозяйство, производство лекарств. Беларуси по вкусу пакистанский рис и фрукты, поставляется текстиль и хлопок.

Минск и Исламабад готовы развивать контакты в других сферах. Численность населения Пакистана – 200 миллионов человек, и это огромный рынок, который открыт для отечественных товаров.

Сергей Каюшников, директор инженерно-технического центра ОАО «Белшина»:

Мы планируем наращивать объемы на пакистанский рынок шин именно в сельскохозяйственном ассортименте. Параллельно плотно работаем по развитию рынка поставки шин для военной техники, для специальной техники. Причем они предназначены как раз для эксплуатации в таких регионах – в песках, в пустынях, при высоких температурах. Наши шины рассчитаны до температуры 70 градусов.