Прямой эфир

Белорусские компании презентуют свою продукцию на международной выставке в Монголии

29 сентября 2023 16:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские компании презентуют свою продукцию на международной выставке в Монголии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские компании презентуют свою продукцию на международной выставке в Монголии-1

Нашу экспозицию представляют шесть предприятий, охватывая такие отрасли, как пищевая промышленность, машиностроение, техника двойного назначения и потребительские товары. Несмотря на большой рынок кашемировой продукции, в Монголии впервые на выставке белорусское предприятие демонстрирует новинки образцов ковровых изделий из полипропилена и классические коллекции ковров. Самые активные участники выставки – производители молочки. Масло, сыр, коктейли можно попробовать прямо у стенда. Особенно хорошие перспективы на монгольском рынке имеет продукция пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики.

Больше новостей экономики за 29 сентября здесь.

# Беларусь-Монголия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Россия по итогам 2022 года достигли рекордного товарооборота
29 сентября 2023 13:30

Беларусь и Россия по итогам 2022 года достигли рекордного товарооборота

В правительстве прошло совещание по наращиванию экспорта в Африку
29 сентября 2023 12:08

В правительстве прошло совещание по наращиванию экспорта в Африку

Уборку проса завершили все хозяйства Беларуси
29 сентября 2023 11:37

Уборку проса завершили все хозяйства Беларуси