Белорусские компании презентуют свою продукцию на международной выставке в Монголии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу экспозицию представляют шесть предприятий, охватывая такие отрасли, как пищевая промышленность, машиностроение, техника двойного назначения и потребительские товары. Несмотря на большой рынок кашемировой продукции, в Монголии впервые на выставке белорусское предприятие демонстрирует новинки образцов ковровых изделий из полипропилена и классические коллекции ковров. Самые активные участники выставки – производители молочки. Масло, сыр, коктейли можно попробовать прямо у стенда. Особенно хорошие перспективы на монгольском рынке имеет продукция пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики.