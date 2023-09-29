Новости экономики за 29.09.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

Предохранители смогут блокировать подозрительные банковские операции. Главный финансовый регулятор и поставщики платежных услуг объединяют усилия против мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мир решил не обращать внимания на стоимость российской нефти, которая выше потолка в 60 долларов. Все из-за дефицита сырья на рынке.

В Беларуси появится мониторинговый центр, который поможет отслеживать подозрительные банковские операции и сразу блокировать их при необходимости. Мошенники не смогут выводить деньги из страны преступным путем. С весны 2024 года обмен информацией между правоохранителями, Национальным банком и поставщиками платежных услуг будет осуществляться через автоматизированную систему обработки инцидентов Нацбанка. Финансовый регулятор организовал проведение информационно-разъяснительной работы с теми, кто планирует взять кредит. Одна из мер – заключение договора не ранее чем на следующий день после обращения.

На мировом рынке нефти продолжается рост. Так, эталонный сорт Brent стоит на спотовом рынке примерно 93 доллара за бочку, а российский Urals – почти 84. Мир решил не обращать внимания, что бочка российского сорта нефти стоит выше потолка цен в 60 долларов. Все понимают, что цена на сырье высокая из-за его дефицита, и если жестко соблюдать санкции, дефицит увеличится и выиграют только страны ОПЕК+.

Рост цен на сырье – это проблема для мировой экономики. А с учетом высокой инфляции во многих регионах с крупной экономикой градус напряжения нарастает. Глобальный отопительный сезон не начался, и в случае наступления ранних холодов мировые экономические показатели могут ухудшиться из-за ускорения темпов инфляции.