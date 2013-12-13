Белорусские и литовские экологи намерены вместе следить за радиационной обстановкой в зоне Островецкой АЭС

Новости Беларуси. Белорусские и литовские экологи намерены вместе следить за радиационной обстановкой в зоне строительства, а в будущем и работы Островецкой АЭС. 13 декабря в Минске подвели итоги общественного мониторинга воздействия атомной станции на окружающую среду. Волонтеры проверили уровень гамма-излучения, взяли на анализ пробы почвы и воздуха.

Наиболее пристальное внимание экологов было приковано к реке Вилия – основной водной артерии вблизи станции, которая протекает по территории и Беларуси и Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Соловьев, председатель Совета Белорусского общественного объединения «Экологическая инициатива»:

В следующем году мы планируем с литовцами провести тоже радиационное обследование с участием их ученых и специалистов. Я думаю, это будет максимальный показатель открытости белорусского проекта в части информирования общественности и соблюдения мер безопасности. Если будут какие-то отклонения, наша основная задача – информировать и власть, и общество, чтобы принимались оперативные меры. И в этой части, то, что сейчас у нас создается, я считаю, что это очень хороший показатель того, что в Беларуси действует общественная система контроля за развитием атомной энергетики.